Stanovnici Zete, Botuna i Park-šume Zagorič danas su privremeno završili blokade kružnih tokova u Podgorici, ali poručuju da će protesti zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i visokih kamata za državne parcele biti nastavljeni narednih dana.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Stanovnici Botuna i Zete danas su blokirali dva kružna toka u Podgorici – na magistralnom putu prema Cetinju u naselju Donja Gorica i kod logističkog centra Voli na putu između Zete i Podgorice. Blokade su trajale do 17.30 časova.

Mještani se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, a predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović najavio je da će protesti trajati sve dok se mašine ne povuku sa gradilišta. Asanović je istakao da protivljenje gradnji traje već 21 godinu i da Zećani neće podleći pritiscima.

On je naveo i da im je gradsko preduzeće „Deponije“ d.o.o. Podgorica otkazalo saradnju nakon isteka ugovora, iako su redovno plaćali za odlaganje otpada, te da će sada otpad morati odlagati u Baru, što će značajno povećati troškove. Zahvalio je predsjedniku Opštine Bar Dušanu Raičeviću koji im je izašao u susret.

Stanovnik Botuna Jagoš Bećirović rekao je da blokade neće prestati dok se ne ukloni mehanizacija i dok podgorička vlast, kako je naveo, ne “urazumi”. On se izvinio građanima Podgorice zbog saobraćajnih zastoja i za protest direktno okrivio gradonačelnika Sašu Mujovića i njegovu administraciju, dodajući da se problem pokušava rješavati „na silu i kabadahijski“. Bećirović je naveo da su blokade organizovane i u Bistricama i Matagužima i upozorio da slična situacija može zadesiti i druge zajednice.

Bojan Terzić iz sela Srpska istakao je da je prioritet zdravlje i život mještana, podsjetivši da stanovnici Zete decenijama trpe posljedice zagađenja, dok nadležni nijesu reagovali. Pozvao je studente, privrednike i građane dobre volje da podrže proteste.

U međuvremenu, mještani Park-šume Zagorič blokirali su kružni tok u naselju Zlatica, na ulazu za autoput. Oni protestuju zbog, kako tvrde, visokih kamata i sudskih troškova koje im je država obračunala za državne parcele na kojima su izgradili kuće prije oko 20 godina. Traže ukidanje kamata i reviziju odluka o vraćanju zemljišta u privatno vlasništvo, ocjenjujući postupak nepravednim prema sadašnjim korisnicima.

Mještani su najavili da će blokade kružnog toka u Zlatici nastaviti i narednih dana, svakodnevno od 15:00 do 15:30 časova.