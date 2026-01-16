Uprava policije saopštila je da građani nenajavljenim blokadama direktno ugrožavaju sopstvenu bezbjednost, bezbjednost drugih učesnika saobraćaja, kao i prava i slobode drugih građana

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

“Povodom okupljanja građana, kao i blokada kružnih tokova, saobraćajnica, drumskog i željezničkog saobraćaja na području Glavnog grada, koja se sprovode bez prethodne prijave ili najave Upravi policije u skladu sa zakonom, Uprava policije koristi priliku da ukaže organizatorima i učesnicima da takvim postupanjem, neprijavljivanjem okupljanja i samoinicijativnim zauzimanjem saobraćajnica, krše odredbe Zakona o javnim okupljanjima i Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, te da nenajavljenim blokadama direktno ugrožavaju sopstvenu bezbjednost, bezbjednost drugih učesnika saobraćaja, kao i prava i slobode drugih građana”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Shodno članu 60 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, vozačima zabranjeno zaustavljanje ili parkiranje vozila na raskrsnicama, na udaljenosti manjoj od pet metara od ivice poprečnog kolovoza, kao i na putevima sa fizički odvojenim kolovoznim trakama, dok je, u skladu sa članom 91 istog Zakona, pješacima zabranjeno iznenadno stupanje na kolovoz, kao i kretanje ili zadržavanje na kolovozu, osim u zakonom propisanim slučajevima, navode iz policije.

“S tim u vezi, još jednom ukazujemo da preusmjeravanje i zatvaranje drumskog saobraćaja može vršiti isključivo policija, u skladu sa zakonom i zakonskim ovlašćenjima, te da takve radnje ni u kom slučaju ne smiju sprovoditi građani samoinicijativno”, dodaju iz policije.

Ističu da je od izuzetne važnosti, prije svega radi bezbjednosti samih učesnika okupljanja, da se ovakva okupljanja blagovremeno prijavljuju i najavljuju policiji u skladu sa zakonom, kako bi policijski službenici, postupajući u okviru svojih ovlašćenja, mogli djelovati u cilju održavanja bezbjednosti saobraćaja i učesnika, te preventivno djelovati i spriječiti eventualno ugrožavanje javnog saobraćaja i narušavanje javnog reda i mira.

“Svako drugo ponašanje organizatora i učesnika ovih protesta i isključivanje policije kao partnera, koja bi blagovremenim postupanjem umanjila mogućnost narušavanja javnog reda i mira ili ugrožavanja bezbjednosti lica i učesnika u saobraćaju, kao što smo navelii, dovodi u pitanje bezbjednost građana, pa samim i tim nameće pitanje odgovornosti organizatora, ukoliko bi došlo do bilo kakvih incidenata i neželjenih posljedica tokom ovakvih okupljanja”, saoopštili su iz policije.

Uvažavajući pravo građana na mirno okupljanje, podsjećaju organizatore i učesnike da u ostvarivanju svojih prava ne mogu ograničavati i ugrožavati prava drugih građana i da je radi bezbjednosti neophodno prijavljivanje javnih okupljanja.

“Uprava policije će cijeniti svaki zahtjev ponasob i u skladu sa tim preduzeti mjere i radnje u zavisnosti od situacije na terenu. Takođe, još jednom naglašavamo važnost saradnje sa policijom i partnerskog odnosa kako bi svi građani mogli bezbjedno koristiti javne saobraćajnice, a mirni skupovi bili realizovani bez rizika po bezbjednost i prava drugih”, zaključili su u saopštenju.