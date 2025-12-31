Nakon višesatne blokade puteva, građani Zete su se povukli, a predsjednik DNP-a Milan Knežević poručio je premijeru i ministru unutrašnjih poslova da dobro razmisle do sjutra, ističući moguće nepredvidive posljedice za Crnu Goru.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević uputio je upozorenje premijeru Milojku Spajiću i ministru unutrašnjih poslova Filipu Šaranoviću, poručivši im da „dobro razmisle“ do sjutra u podne. Kako je naveo, ukoliko bude negativnog odgovora i policija se ne povuče, niko ne može predvidjeti kakve će posljedice snositi Crna Gora.

Građani Zete, koji su prethodno blokirali puteve, nakon višečasovne blokade sami su odblokirali saobraćaj i više ne protestuju ni ispred Aerodroma Podgorica.

Okupljanje građana prethodno je održano ispred Aerodroma, gdje su, prema riječima Kneževića, željeli da razgovaraju s premijerom Spajićem.