Rakete i dron iz Irana pogodili su područje aerodroma u Nahčivanu u Azerbejdžanu, prenose lokalni mediji pozivajući se na snimke sa društvenih mreža. Zvanične potvrde vlasti za sada nema, a autentičnost snimaka još nije nezavisno provjerena.

Izvor: YouTube/Screenshot/Ministry of Defense of the Republic of Azerbaijan

Iranske rakete, kao i nešto što izgleda kao dron, pogodile su aerodrom u Azerbejdžanu, iako Ministarstvo odbrane Azerbejdžana nije izdalo zvaničnu potvrdu, javlja AzerNjuz.

Video snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju bljeskove i eksplozije u blizini aerodroma, a korisnici tvrde da je lokacija bila meta napada usred rata u kom učestvuju Iran, Amerika i Izrael. Autentičnost snimka i tačne okolnosti navodnog napada još uvijek nisu nezavisno potvrđene.

#BREAKING A drone crashed at Nakhchivan Airport in Azerbaijan

Nahčivan, azerbejdžanska autonomna enklava koja se graniči sa Iranom, Turskom i Jermenijom, zauzima strateški osjetljiv položaj na Južnom Kavkazu. Svaki potvrđeni napad na toj teritoriji označio bi značajnu eskalaciju sa potencijalnim implikacijama po regionalnu bezbijednost.

Iranian missiles reportedly hit Nakhchivan airport in Azerbaijan today



Vlasti u Azerbejdžanu još uvijek nisu objavile saopštenje u vezi sa snimkom koji kruži ili prijavljenim udarom u blizini aerodroma.

The airport in Azerbaijan after an Iranian attack



Local channels claim the strike was targeted.



This is the first known case of such UAVs being used to strike Azerbaijani territory.



Local channels claim the strike was targeted. This is the first known case of such UAVs being used to strike Azerbaijani territory. Well then, congratulations to all of us on the start of a new round of action.