Izvor: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

U Crnoj Gori potvrđen je prvi slučaj avijarne influence, odnosno ptičjeg gripa, kod domaće živine na dva gazdinstva, u opštinama Nikšić i Bijelo Polje.

"Virus je potvrđen na nekomercijalnim gazdinstvima sa slobodnim tipom držanja, u dvorišnim uslovima, sa manjim brojem jedinki", dodaje se u saopštenju.

Pojašnjeno je da ptičiji grip odlikuje visoka stopa smrtnosti kod domaće živine i divljih ptica. Prenosi se direktnim kontaktom među pticama, kontaminiranom opremom, vodom, hranom, a primarni izvor bolesti su divlje ptice selice.

Iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su naveli znake koji mogu upućivati na pojavu avijarne influence

Naglo i povećano uginuće (najčešći znak, kada u kratkom vremenskom periodu dolazi do velikih uginuća a često bez prethodno izraženih simptoma);

Opšti znaci bolesti-izražena malaksalost, smanjen ili potpuno izgubljen apetit, nakostriješeno perje;

Respiratorni simptomi (otežano i ubrzano disanje, otvoreni kljun pri disanju, kijanje, kašalj, iscjedak iz nosa);

Nervni simptomi (nekontrolisani pokreti, drhtanje, uvrtanje vrata (tortikolis), gubitak ravnoteže, paraliza krila ili nogu);

Promjene u proizvodnji (pad nosivosti, deformiteti ljuske).

Pobrojane su i obaveze vlasnika/držaoca živine

-onemoguće bilo kakav kontakt svoje živine sa divljim pticama tako što živinu treba držati u zatvorenim objektima sa mrežama na prozorima;

-u slučaju držanja živine u spoljnim kavezima, iste pokriju i ograde žicom sa otvorima ne većim od 2 cm;

-spriječe kontakt svoje živine sa svim ostalim domaćim životinjama;

-živinu ne poje vodom sa otvorenog prostora (iz buradi, lokvi, bara, kišnicom i sl.);

-hranu za živinu drže u zatvorenom prostoru zaštićenu od bilo kakvog kontakta sa spoljnom sredinom ili drugim životinjama ili glodarima;

-onemoguće nezaposlenima ulazak na farmu;

-primjenjuju sistem držanja živine „sve unutra – sve van“;

-nakon završetka držanja živine, objekat detaljno očiste, operu, dezinfikuju i izvrše deratizaciju i dezinsekciju prije sljedećeg useljenja u objekat;

-đubre i prostirku odlažu na posebno određenom mjestu i zaštite ga od kontakta sa drugim životinjama;

-redovno detaljno peru ruke, odjeću i obuću prije svakog ulaska u objekat sa živinom i nakon izlaska iz objekta;

-nositi čista zaštitna odijela i gumene čizme prilikom rada sa živinom;

-ne uvode nove jedinke u postojeće jato;

-ne kupuju nove životinje od neprovjerenih prodavaca i bez urednog Uvjerenja o zdravstvenom stanju;

-ne posjećuju druge živinarske farme;

-ne koriste opremu ili bilo kakva druga sredstva sa neke druge farme.

-ne dozvoljavaju posjetiocima ulazak na farmu.

U slučaju bilo kakvih promjena zdravstvenog stanja u jatu živine ili primjećivanja uginuća većeg broja divljih ptica odmah kontaktirati najbližu veterinarsku ambulantu ili veterinarskog inspektora.

Bolest kod domaće živine je trenutno prisutna u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Češkoj, Francuskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Rumuniji, Španiji…

Pojašnjeno je da virus rijetko može preći na ljude, posebno na osobe koje imaju blizak i neposredan kontakt sa zaraženim pticama ili njihovim izlučevinama.

"Apelujemo na sve držaoce i vlasnike živine da prijave svako uginuće i promjenu zdravstvenog stanja domaće živine i dosledno sprovode mjere. Takođe, apelujemo na širu javnost da svaki uočeni leš divljih ptica prijave veterinarskom inspektoru ili veterinarskoj ambulanti", saopšteno je.