Okupljeni građani Botuna ranije su blokirali kružni tok kod aerodroma, tražeći sastanak sa premijerom, ali Spajić i predsjednik Milatović su već otputovali za Beč.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Pripadnici interventne policije raspoređeni su u velikom broju ispred Aerodroma u Golubovcima, gdje su se okupili i mještani Botuna koji su zahtijevali razgovor sa premijerom Milojkom Spajićem. Premijer je oko 15 časova otputovao za Beč, ali do susreta sa građanima nije došlo, jer nije izlazio iz zgrade aerodroma. Prema nezvaničnim informacijama, Spajić i predsjednik države Jakov Milatović ukrcali su se zajedno u avion, prenose Vijesti.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević kazao je da je od policije zatražio da premijeru prenesu poruku da izađe i da da garancije da će, nakon povratka iz Beča, razgovarati sa mještanima Zete.

„Policajac mi je rekao da Spajić ne može da razgovara s nama jer je u tranzitu i da se obratimo njegovom kabinetu i sekretarici. Pokušao sam da ga dobijem i telefonom, ali je bio isključen. Nismo imali namjeru da nasilno ulazimo na aerodrom niti da bilo koga ugrožavamo, već samo da dobijemo obećanje da će se dijalog o protivzakonitim radovima u Botunu nastaviti. I kada nema odgovora – i to je odgovor“, poručio je Knežević okupljenim građanima.

On je predložio da, ukoliko do sjutra do 12 sati ne bude dogovora sa ministrom Danilom Šaranovićem, mještani Botuna započnu, kako je naveo, „oslobađanje Botuna“. Takođe je pozvao građane da se sjutra okupe u 11 sati i zamolio da se do tada omogući nesmetan saobraćaj preko kružnog toka ka aerodromu.

„Ne želimo sukob ni sa policijom ni sa državom i učinićemo sve da do toga ne dođe, ali neka dobro razmisle, jer ako se policija ne povuče, niko ne može znati kakve bi posljedice to moglo imati po Crnu Goru“, rekao je Knežević.

Građani Zete su ranije tokom dana blokirali kružni tok ka aerodromu, a potom pokušali da priđu lokaciji u Botunu gdje je juče započeta izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Policija koja obezbjeđuje gradilište nije im dozvolila prolaz, nakon čega je Knežević poručio da nadležnima daju rok do sjutra u 12 sati da omoguće slobodan prolaz kroz Botun, u suprotnom će, kako je naveo, doći sa mehanizacijom.