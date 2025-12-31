Građani Zete danas su se okupili ispred Aerodroma Podgorica i blokirali saobraćaj, tražeći razgovor sa premijerom Milojkom Spajićem zbog problema u Botunu. Policija je ograničila pristup gradilištu.

Izvor: YouTube/Printscreen/ TravelWorld196

Građani Zete danas su blokirali saobraćaj na kružnom toku koji vodi ka Aerodromu Podgorica, dok im je policija onemogućila pristup gradilištu u Botunu, prenose Vijesti.

Prema informacijama Vijesti, građani su se okupili ispred aerodroma jer, kako je izjavio predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević, žele da razgovaraju sa premijerom Milojkom Spajićem. Knežević je ranije naveo da imaju saznanja da Spajić danas navodno putuje za Beč sa podgoričkog aerodroma, dodaju Vijesti.

Na mjestu okupljanja prisutna je policija opremljena za razbijanje demonstracija. Knežević je policijskom službeniku objasnio da građani žele da razgovaraju sa premijerom “oko novonastale situacije i problema u Botunu” i da traže miran dijalog. “Ne želimo incidente, nasilno ponašanje ili pokušaj da probijamo aerodrom,” kazao je, moleći policiju da kontaktira premijerovo obezbjeđenje i zamoli ga da izađe i obrati se građanima.

Policajac je odgovorio da je pristup graničnom prelazu dozvoljen samo putnicima, na što je Knežević pojasnio da ne žele razgovor unutar aerodroma, već da premijer izađe i obrati se okupljenima.