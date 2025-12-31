Prisutan je i manji broj službenika Uprave policije, a policijskom automobilu građani nisu dozvolili da prođe, nego se preko travnjaka vratilo.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Građani Zete blokirali su saobraćaj na kružnom toku ka Aerodromu Podgorica.

Prisutan je i manji broj službenika Uprave policije, a policijskom automobilu građani nisu dozvolili da prođe, nego se preko travnjaka vratilo, prenose Vijesti.

Okupljeni građani su im poručili da idu da "čuvaju (Aleksu) Bečića".

Blokada je bila najavljena za 10 časova, nakon jučerasnje intervencije policije tokom raščišćavanja parcele u Botunu radi gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević je poručio da će Novu godinu čekati na kružnom toku, uz građane Zete.

Kazao je i da će blokade biti na više putnih pravaca kroz Zetu.

"Ovi građani ovdje očekuju, obzirom da je Milojko Spajić saopštio da želi da razgovara, neka dođe da ovdje razgovara sa građanima Zete, jer više nećemo dozvoliti ni ponižavanje ni potcjenjivanje građana Zete. Danas pođite do Botuna da pogledate kolike su policijske snage u Botunu, da vidite šta radi policija od građana Botuna, pretresa kuće, pretresa svako vozilo...", kazao je Knežević, pišu Vijesti.

Tvrdi da su turske kompanije "očigledno korumpirale značajan broj funkcionera".

"Pritom mislim i na Sašu Mujovića. Sad da ga pitam - odakle mu ženi butik u Budvi? Da li je to bio dio posla koji su napravili sa Turcima, ili su još neki poslovi bili? Misle da će, zato što su oni korumpirani, moći da ugrožavaju životnu sredinu u Zeti i da ove ljude potcjenjuju."

Nije želio da kaže gdje će danas biti blokade, zato što je premijer Spajić "vjerovatno negdje planirao da proslavlja Novu godinu po primorju."

"I ova gospoda njegovi ministri, pa će sad morati da gataju kuda, šta i kako da prolaze. Ja ga još jednom pozivam, ako ima imalo mozga, da dođe da razgovara s ovim ljudima, jer ovo nije stoka, već ljudi koji su njega dominantno podržavali da dođe do ovih pozicija. On je ovdje bio na kružnom toku kad su mu trebali Zećani, zajedno sa predsjednikom Milatovićem, a onda je odlučio da nam pošalje policiju. Ako želi dijalog, mora da dođe ovdje, ili će se suočavati sa blokadama dok god mi budemo imali snage za to", poručio je Knežević.