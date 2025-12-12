„Mi ćemo ukloniti sa ove lokacije – nije nikakav problem, preći ćemo još niže dolje, gdje je zacrtano da je to naša teritorija, teritorija Zete. Stavićemo na tu teritoriju šatore i nastaviti da protestujemo“, poručio je mještanin Mihailo Ćetković.

Izvor: MONDO

Komunalna inspekcija Glavnog grada ostavila je rješenje mještanima Botuna da do utorka 16. decembra uklone šatore sa zemljišta na kojem je planirana gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Međutim, Botunjani za RTV Podgorica najavljuju da će postupiti kao i prethodni put kada su dobili takvo rješenje – odnosno šatore premjestiti nekoliko metara dalje.

„Mi ćemo ukloniti sa ove lokacije – nije nikakav problem, preći ćemo još niže dolje, gdje je zacrtano da je to naša teritorija, teritorija Zete. Stavićemo na tu teritoriju šatore i nastaviti da protestujemo“, poručio je mještanin Mihailo Ćetković.

Ćetković navodi kako su šatori najmanji problem ovdje, da su šatore postavili da se sklone od nevremena, a ne da prave neku propagandu.

,,To oni samo uveličavaju kako bi skrenuli priču sa glavne teme, a glavna tema je kolektor na ovoj lokaciji“, zaključuje Ćetković.