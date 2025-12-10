Vlada je danas na sjednici usvojila garancije date mještanima Botuna za puštanje u pogon Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Mi se ne možemo izjasniti o predlogu Vlade vezano za gradnju kolektora u Botunu dok nam pismeno ne pošalju zvaničan dokument, rekao je mještanin tog zetskog naselja Slavko Vukčević.

Predlog Vlade upućen mještanima Botuna možete pročitati OVDJE.

Vukčević je kazao da su iz medija obaviješteni o predlozima izvršne vlasti.

"Očekujemo da to dobijemo u pisanoj formi, da vidimo koje su nadležnosti mjesne zajednice, odnosno građana Botuna u domenu odlučivanja, a koje su nadležnosti Opštine Zeta. Kažem, ništa nismo dobili - sve je bilo samo medijski", rekao je.

Istakao je da su o dijelu predloga upoznati od gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, vezano za te stavove.

Vukčević je poručio je da nakon sanacije svih crnih ekoloških tačaka u Botunu, prije svega otpada u krugu Kombinata aluminijuma i bazene crvenog mulja, mogu da razgovaraju o "tehnologiji i o budućoj lokaciji", ali "sigurno bez spalionice".

"Nažalost, svjedoci ste da je, uprkos svim garancijama i uprkos brojnim prethodnim vladama, bazen crvenog mulja ostao nesaniran, da nije napravljen zaštitni pojas, niti su obeštećena poljoprivredna domaćinstva pogođena zagađenjem", dodao je on.

Napomenuo je da, koliko vidi iz medija, Vlada ne daju garancije, nego preporuke.

"Preporučuje se ministarstvima, preporučuje se Glavnom gradu - ništa se ne obavezuje čvrsto, nego se samo preporučuje. A to je ogroman rizik kada se donosi odluka toliko važna za buduće generacije, za naraštaje u Botunu i čitavoj Zeti", podvukao je.

Na pitanje novinara "Vijesti", da li bi na predloženoj lokaciji pod bilo kojim uslovima dozvolili gradnju, Vukčević je odgovorio - teško.

"Gradonačelnik ne pominje kumulativni uticaj na životnu sredinu, nego samo uticaj ovog postrojenja. A mi imamo već ogroman stepen zagađenosti. To što ja govorim o sanaciji ne znači da ćemo doći do nultog stepena zagađenosti - što bi trebalo da bude slučaj kada se grade ovakva postrojenja. U Botunu je zagađenost ogromna", naveo je.

Prema njegovim riječima, po evropskim standardima, vrijednost čestica unutar vode trebalo bi da bude 30, do 50 u nekim ekscesnim situacijama.

“Mi imamo ispred svakog domaćinstva nalaz državnih institucija da je parametar 80. Dakle, već sada je prekomjerno. I svaki dodatni zagađivač, pa i u promilima, pravi štetu”, konstatovao je.

On je kazao da je iz predloga Vlade shvatio da bi Glavni grad i Opština Zeta trebalo da upravljaju postrojenjem, a da je za kontrolu nadležna Agencija za zaštitu životne sredine.

Vukčević je poručio da, ako su sigurni da je ova tehnologija "broj jedan" u svijetu, zašto predviđaju mogućnost da se postrojenje za dvije godine zatvori?

"Ako su sigurni da je dobro? Dakle, sami priznaju da ta postrojenja nijesu toliko kvalitetna i da možda ne mogu ispuniti standarde. I još nešto: kako je moguće da postrojenje koje treba da prihvati 230.000 ekvivalent stanovnika može, u slučaju kvara, da preusmjeri otpadne vode na postojeće postrojenje koje je u kolapsu i predviđeno za samo 55.000 stanovnika? Pet puta više? To je tehnički nemoguće", dodao je.

Upitan da li se onda može reći da predlog Vlade nije prihvatljiv, Vukčević je odgovorio da još nisu dobili pisanu formu i ne znaju "šta bismo uopšte mogli da prihvatimo kao pojedinci iz mjesne zajednice".

"Nismo organizovali zbor građana, ne znamo mišljenje svih, a odgovornost bi bila ogromna. Takođe, dio nadležnosti ima i Opština Zeta. Kako možemo prihvatiti, recimo, da se oko sto kilometara asfaltiranog puta prekopa radi infrastrukture kanalizacione mreže u Gornjoj Zeti bez saglasnosti Opštine Zeta? To je nemoguće. Oni su asfaltirali puteve, imaju infrastrukturu pod zemljom - kablovsku, elektro, vodovodnu - i to je ogroman rizik. Mi o tome ne možemo odlučivati. Opština Zeta je nadležna", kazao je on.