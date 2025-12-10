Kašnjenje i neizgradnja postrojenja, rekao je, dovodi kredibilnost pred evropskim partnerima pod znakom pitanja. On je kazao da postrojenje koji će se izgraditi u Botunu postoji i u drugim evropskim zemljama.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (kolektor) je gradski, ali i jedan od najvećih državnih problema sa destruktivnim potencijalom.

To je rekao gradonačelnik Saša Mujović.

"Ovo postrojenje je izazvalo nezadovoljstvo mještana Botuna. Imamo nezahvalnu poziciju da su mogući neredi, a to želimo da izbjegnemo. Sa mještanima Botuna sam od početka godine imao nekoliko sastanaka. Tokom svih sastanaka njihov stav je bio decidan - nema izgradnje kolektora u Botunu".

Mujović je rekao da je kod Botunjana "proradila i određena doza inata".

"Bilo je propusta u komunikaciji u smislu predstavljanja Elaborata. Ta prva verzija nije najsrećnije napisana", kazao je Mujović.

On je kazao da neka pitanja nijesu dobro iskomunicirana prvom verzijom elaborata. On je rekao da su neracionalne izjave da ako se kolektor gradi u Botunu je "Černobilj", te da ako se pomjeri na drugu lokaciju toga neće biti.

Naglasio je da se ne može mijenjati lokacija samog postrojenja. Ako bi to radili, bilo bi potrebno pripremiti novu tehničku dokumentaciju:

“Dvije do tri godine bi nam najmanje trebalo da se desi”.

Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić pročitao je predloge koje je Vlada uputila Botunjanima.

1. Zadužuje se Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera da u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine u kontinuitetu prati nivo emisije štetnih gasova koje potencijalno može da proizvede rad Sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

2. Preporučuje se Glavni grad Podgorica da obustavi rad Sistema za prečićavanje otpadnih voda, bez odlaganja, ako se prilikom mjerenja emisije štetnih gasova pokaže da nivo emisije štetnih gasova prevazilazi limite predviđene direktivom IED 2010/75/EU.

3. Zadužuje se Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera da, bez odlaganja, u saradnji sa međunarodnim partnerima pokrene postupak sanacije bazena crvenog mulja u Botunu.

4.preporučuje se Glavnom gradu Podgorica da Sistem iz tačke 1 ovih do zaključka ne pusti u rad dok se ne izvrši sanacija bazena crvenog mulja.

5. Zadužuje se Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera da pripremi izmjene Državnog plana upravljanja otpadom 2025-2029 na način da se brišu odredbe kojima je definisano da se u sklopu KAP-a može privremeno odlagati opasni otpad.

6. Preporučuje se Glavnom gradu Podgorica da izgradi kanalizacionu mrežu i omogući priključak na Sistem za prečišćavanje otpadnih voda za oko 30% domaćinstava Zete (obuhvat Gornje Zete), a da održavanje kanalizacione mreže obavlja Vodovod Podgorica do formiranja preduzeća Vodovoda Zete.

7. Zadužuje se Glavni grad Podgorica da postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ostane operativno raspoloživo najmanje dvije godine nakon puštanja u pogon postrojenja u Botunu.

8. Preporučuje se Glavnom gradu Podgorica da prednost prilikom zapošljavanja u novom postrojenju imaju mještani Botuna, odnosno Zete.

9. Preporučuje se Glavnom gradu Podgorica da prilikom određivanja predsjednika UO za postrojenje iz tačke ovih zaključaka bude delegiran od strane MZ Botun.

10. Preporučuje se Glavnom gradu da inicira razgovore sa opštinom Zeta kako bi vlasnička struktura nad Postrojenjem bila zajednička – Glavnog grada i Zete.