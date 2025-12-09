“Dok ne vidimo projekat i ne proučimo ga, kao i prateću tehnologiju za postrojenje, koje uključuje i spalionicu, ne možemo vjerovati da je bezbjedno. To je još nijesmo vidjeli, iako nam je više puta obećavano”, rekli su juče Botunjani.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori saopštila je juče da su neosnovane tvrdnje da postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu predstavlja prijetnju po javno zdravlje ili da se zasniva na zastarjeloj tehnologiji, ali Botunjani poručuju da “više nikome ne vjeruju na riječ”.

“Dok ne vidimo projekat i ne proučimo ga, kao i prateću tehnologiju za postrojenje, koje uključuje i spalionicu, ne možemo vjerovati da je bezbjedno. To je još nijesmo vidjeli, iako nam je više puta obećavano”, rekli su juče Botunjani novinarki “Vijesti”.

Iz Delegacije je juče saopšteno da “projekat predviđa moderno i bezbjedno postrojenje”.

“...U potpunosti usklađeno sa standardima EU. Hiljade takvih postrojenja uspješno funkcionišu širom Evropske unije i van nje, unapređujući zaštitu životne sredine i čuvajući zdravlje zajednice. Poreski obveznici EU obezbijedili su 33 miliona eura bespovratnih sredstava za ovaj projekat, pomažući Crnoj Gori da ispuni svoje obaveze u okviru Pregovaračkog poglavlja 27, istovremeno štiteći zdravlje građana i životnu sredinu. Daleko od toga da predstavlja zagađivača, postrojenje pruža ključno rješenje za dugogodišnji problem neprečišćenih otpadnih voda oko 150.000 građana, koje zagađuju rijeku Moraču, Zetsku dolinu, područje Skadarskog jezera i Jadransko more”, kazali su iz Delegacije EU odgovarajući na pitanja “Vijesti”.

Pozvali su sve aktere, uključujući lokalne vlasti i javne funkcionere, da se uzdrže od širenja netačnih tvrdnji u vezi sa projektom postrojenja za preradu otpadnih voda u Podgorici, finansiranim od EU.

“Tvrdnje da ovo postrojenje predstavlja prijetnju po javno zdravlje ili da se zasniva na zastarjeloj tehnologiji potpuno su neosnovane. Projekat predviđa moderno i bezbjedno postrojenje, u potpunosti usklađeno sa standardima EU. Hiljade takvih postrojenja uspješno funkcionišu širom Evropske unije i van nje, unapređujući zaštitu životne sredine i čuvajući zdravlje zajednice”, kazali su iz Delegacije EU.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović, i profesori - konsultanti koje je ta opština angažovala, tvrdili su da EU finansira zastarjelu tehnologiju u Botunu, te da su spalionice ogromni zagađivači.

Iz Delegacije EU su naglasili da stvarnu ekološku prijetnju u opštini Zeta i dalje predstavlja bazen crvenog mulja i da u potpunosti podržavaju zahtjeve građana za hitno rješavanje tog pitanja.

“Pozivamo nadležne državne i lokalne vlasti da daju prioritet brzom i održivom rješenju tog velikog ekološkog problema”, rekli su iz Delegacije EU.

Botunjani su, pak, juče ponovo poručili da Glavni grad treba da traži drugu lokaciju za postrojenje. Slavko Vukčević je problematizovao oprečne podatke bivšeg i aktuelnog gradonačelnika Ivana Vukovića i Saše Mujovića o mogućim finansijskim posljedicama po Podgoricu.

Miroslav Brajović ponovo je apelovao na Mujovića i premijera Milojka Spajića da dozvole “s anđelima” referendum, zakazan za 14. decembar, nakon čega se pregovori mogu nastaviti.