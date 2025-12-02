On je gostujući na televiziji Aplus rekao i da Spajić nije zakazao sastanak sa Botunjanima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević kazao je da premijer Milojko Spajić treba da pođe na sastanak narednih dana sa Botunjanima "i stavi moratorijum na izgradnju postrojenja u Botunu, dok ugovor i projekat ne ugledaju svjetlost dana", prenose Vijesti.

On je gostujući na televiziji Aplus rekao i da Spajić nije zakazao sastanak sa Botunjanima.

"To su moje informacije. Spajić je rekao da mu Botunjani upute zahtjev za taj sastanak, a poznavajući Botunjane, oni mu taj zahtjev neće uputiti. Nekoliko puta su Spajića pozivali na sastanak da dođe ili u Botun ili da ih primi u kabinet. To sam ja mu saopštio i na premijerskom satu", rekao je Knežević.

Knežević smatra da Spajić kao prvi čovjek izvršne vlasti mora da pokaže odgovornost i državničku mudrost jer, kako poručuje, situacija u Botunu može da eskalira.

"Ako gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kaže da će se na Botun krenuti hajdučki, sigurno će naići na neku vrstu pasivnog otopora. Tamo će biti djeca i starci, narod će postaviti traktore, kamione, bagere, rovokopače… To NATO neće moći da makne. A Botunjane pogrešno predstavljaju kao krezube divljake koji su opsjednuti mojom pojavom i slušaju samo mene", rekao je Knežević.

On je dodao da pregovori oko postrojenja u Botunu traju, pa se prekidaju.

"Nadam se da ćemo doći do kompromisnog rješenja koje neće ugroziti zdravlje građana Boruna i Gornje Zete. Zato pozivam Spajića da nastavi dijalog i da dođemo do rješenja. Neka ne prestaju da traže rješenja. Ja sam nepopravljivi sam optimista i moje je da vjerujem do kraja", kazao je lider DNP-a, pišu Vijesti.

Knežević savjetuje da razgovore oko kolektora treba nastaviti i bez prijetnji datumima, bez najava rušenja šatora, represija i načina na koji će država da pokaže snagu.

"Svaki put kad je država pokušavala da pokaže snagu, to joj se obilo o glavu. Nadam se da to neće ovaj put biti u Zeti".

Knežević ukazuje da je bolje sačekati još godinu dana i zadovoljiti potrebe i mještana Botuna i Zete i Podgorice, nego ulaziti u nešto što teško može da se predvidi.

"Ograđujem se ako sam pogrešno razumio Mujovića, pošto smo juče kratko razgovarali u holu Skupštine, ali ako on nije vidio sve stavke ugovora, smatram da ima prostora za dogovor", rekao je on.

Drago mu je što su Mujović i mještani Botuna razgovarali u, kako je kazao, kulturnoj i civilizivanoj atmosferi.

"Neka se malo ta tenzija između Zete i Podgorice smanji. Počeli smo da se gledamo na krv i na nož, a do juče smo jedno bili", rekao je Knežević.