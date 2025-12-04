Glavni grad i podgoričko preduzeće Vodovod i kanalizacija bi već naredne sedmice mogli da počnu sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Glavni grad i podgoričko preduzeće “Vodovod i kanalizacija” bi već naredne sedmice mogli da počnu sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (kolektor), jer bi u tom roku nadležni u Ministarstvu planiranja, urbanizma i državne imovine (MDUP) trebalo da se odrede prema prije dva dana predatoj prijavi gradnje, kazao je “Vijestima” direktor “Vodovoda i kanalizacije” Aleksandar Nišavić.

Komentarišući protivljenje Botunjana, on je kazao da to preduzeće i Glavni grad “sa dubokim poštovanjem uvažavaju potrebu i pravo svakog građanina da iskaže svoj stav”.

“Međutim, sve aktivnosti se moraju sprovoditi u skladu sa zakonom, što podrazumijeva da stav građana ne smije ugroziti realizaciju projekta. Odnosno, ne smije podrazumijevati prisustvo na urbanističkoj parceli predviđenoj za realizaciju ove faze projekta”, izjavio je Nišavić.

Botunjani, koji par sedmica dežuraju na lokaciji planiranoj za izgradnju kolektora, juče su tvrdili da su razmontirali šator, pa postavili novi, ali im je Komunalna inspekcija naložila da ga uklone.

Oni su ekipi “Vijesti”, pri dolasku, kazali da je inspektor usmeno konstatovao da je “prvi šator razmontiran”, kao i da je trenutni “novi koji se nalazi bliže tabli sa nazivom Botun”.

Svega par minuta kasnije, nakon što su pojedini mještani dali izjave novinarima, inspektor se pojavio sa novim rješenjem - Botunjani imaju dva dana da sklone novi šator.

Mještanin Botuna Slavko Vukčević kazao da je prvi šator demontiran u skladu sa zakonom.

“Inspektor je konstatovao da je prvi šator demontiran. Mi smo, međutim, novi postavili zbog kiše. Sklonićemo i ovaj kad se budu otvorili vremenski uslovi”, rekao je on tada, poručivši da neće napustiti lokaciju gdje se nalazi trenutni šator.

Mještanin Novica Vukčević istakao je da su dobili novo rješenje kojim im se nalaže da sklone šator u roku od dva dana.

“Mi ćemo nastojati da ovaj šator ne uklone. Branićemo ga, a sami ga nećemo uklanjati. Prvi smo uklonili, drugi nećemo. Moramo se skloniti zbog kiše. Inspektor je ostavio rješenje na sto i nije rekao kada će doći”, izjavio je Vukčević.

Komunalna inspekcija je Botunjanima prvi put naložila da sklone šator prošlog petka tvrdeći da je postavljen na teritoriji koja se nalazi u vlasništvu Glavnog grada. Oni su im tada dali i rok od tri dana koji je istekao juče.