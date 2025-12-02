Gradonačelnik Saša Mujović je kazao da su sa delegacija mještana Botuna sučelili stavove, ali da nijesu našli kompromisno rješenje.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

On je kazao da je glavna ideja današnjeg sastanka da se pokaže poštovanje Botunjanima. Rekao je da je atmosfera na sastanku bila kulturna i civilizovana.

"Jako teška i nezahvalna situacija. Nama je situacija vrlo jasna i komplikovana. Mi izlaza nemamo. Imamo obavezu do 31. decembra sa započnemo izgradnju projekta. Svako izmještanje bi značilo projektovanje nove dokumentacije. Za to je potrebno vrijeme. Svako izmještanje znači promjenu uslova tendera”, kazao je, prenose Vijesti.

On je rekao da nije istina da ne žele priključak za Zetu. Rekao je da se Glavni grad obavezuje da za dvije godine nakon puštanja postrojenja u opštini Zeta neće mijenjati namjenu postojećeg u Podgorici.

"Dok traje izgradnja postrojenja i dvije godine nakon puštanja u rad, nemamo pravo da gasimo kolektor kod Krivog mosta. Oko 50 radnih mjesta imaće mještani Botuna i opštine Zeta… Vrlo je važno da mještani budu uključeni u cijeli proces”, pišu Vijesti.

On je kazao da će nakon izgradnje postrojenja vrštiti mjerenje kontaminacije tla.

"Ako se desi bilo koji parametar da postoji šteta za sredinu, ugasićemo postrojenje. Saniraćemo i bazen crvenog mulja… Dogovoreno je i da ugovor bude dostupan svim stranama već od naredne nedelje. Ukoliko postoje koruptivne aktivnosti, odgovorni za to treba da odgovaraju. Nadam se da je sve u redu i regularno. Otvorićemo ugovor".

Mujović je rekao da će raditi na tome da preduzeće bude zajedničko.

“Ovo su stvar koje Glavni grad nudi. Spremni smo da poštujemo najstrožije ekološe standarde. Apsolutno na sve pristajemo, samo da ovo postrojenje počne da se radi”, kazao je Mujović, dodajući da razumije da postoji nepovjerenje.

On je rekao da je spreman da se nađe pravno održivo rješenje. Mujović tvrdi i da je oprema koja se ugrađuje u sklopu postrojenja “od renomiranih proizvođača”.

“Razumijem njihovu patnju. Volio bih da pokažemo dozu razumijevanja”.

Mujović je kazao da se vrlo često spominje rudnik u Mojkovcu. Dodao je i da je ponosan da se kaže “ne rudniku u tom gradu”.

“Zaista sa zdravljem građana nema šale i kompromisa”.

Mujović je kazao da je kolektor projekat od nacionalnog značaja.

On je kazao novinaru “Vijesti” da je od januara do juna čekao da se nađe rešenje.

“Dobili smo odgovor 5. juna od partnera da nemamo vremena za čekanje, te da je zadnji rok 31. decembar. Desile su se neke stvari koje mi nijesu išle na ruku da razgovaram sa mještanima Botuna ranije”.

On je rekao da su se uzburkale političke strasti, te da je neukusno otići kod "ljudi i tražiti od njih da vam vjeruju".

"Zbog toga nisam otišao ranije u Botun. Ovo su kulturni i emancipovani ljudi… Problem je bazen crvenog mulja", kazao je.

Rekao je da ne može reći kada će se graditi kolektor u Botunu, te da se moraju poštovati procedure. Poručio je da misli da šator neće biti uklonjen sjutra.

"Najmanje nam problema pravite sa šatorom. Sporno je što ne možemo naći zajednički jezik. Referendum je demokratska stvar. Morate znati da je nešto što nije obavezujućeg karaktera", kazao je Mujović.

Mještanin Botuna Duško Stijepović kazao je da ne predstavljaju samo to selo, već cijelu opštinu, prenose Vijesti.

"Mislim da smo imali korektan razgovor. Da nismo imali približne stavove. Naš stav je čvrst, jasan i nedvosmislen. Mi znamo da to mora da podnese žrtvu. Nećemo popustiti”, kazao je, dodajući da “imaju situaciju gdje se bira između zdravlja i novca ljudi”.

Kazao je da imaju sumnju u cijeli elaborat i naglasio da svi znaju da su spalionice smrtne po zdravlje ljudi.

On je rekao da ponuda gradonačelnika "nije nova, niti da u njoj nema ništa dobro".

"Ne prihvatamo predlog gradonačelnika. Za nas to nije ozbiljna ponuda. Ponudili smo alternativnu lokaciju. Spremni smo da uradimo korak nazad da bismo izašli u susret sa ljudima”.

Kazao je da dugo žive u zagađenim lokacijama.

"Valjda je vrijeme da se to sanira".

Još jedan od mještana Botuna Slavko Vukčević rekao je da Mujović iznio nerešiva obećanja. Poručio je da ih tišti to što Mujović medijima nije kazao o svakodnevnim problemima Botunjana. Kazao je da mogu početi na silu, te da će naići na odgovor, navode Vijesti.

Delegacija mještana Botuna bila je optimistična da će danas biti postignut dogovor u vezi sa planiranom izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom zetskom naselju.

Mještanin Botuna Milan Ćetković kazao je da je sastanak protekao u miru.

"Gradonačelnik je priseban, iznenadili smo se. Morao sam prije da izađem. Protiv smo izgradnje kolektora, bez obzira odakle da dođu mašine. Nećemo dozvoliti da rade postrojenje. Zamolio sam Mujovića da odustane od sklanjanja šatora i dovođenja mašina do referenduma", rekao je Ćetković.

Kazao je da Botunjani neće dozvoliti izgradnju postrojenja, dodajući da je Mujović slušao sve predloge. Poručio je i da su nudili lokaciju u blizini mosta Luča, ali da gradonačelnik nije odgovorio na to.

Sastanak je, prema informacijama "Vijesti" zakazan za 15 časova.

Dok iz Glavnog grada ponavljaju da će uskoro početi radovi u Botunu, mještani poručuju da "po cijenu života neće dozvoliti novog zagađivača".

Kako bi izrazili svoje neslaganje, danima dežuraju u šatoru preko puta parcele na kojoj je planirana izgradnja postrojenja.

U petak prošle sedmice dobili su nalog da šator uklone u roku od tri radna dana. Botunjani su, međutim, najavili da to neće učiniti.