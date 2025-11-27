U južnim predjelima Crne Gore danas se očekuje ponegdje slaba kiša, a na sjeveru povremeno snijeg ili susnježica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim predjelima Crne Gore sjutra se očekuje ponegdje slaba kiša, a na sjeveru povremeno snijeg ili susnježica.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometorologiju i seizmologiju, češće padavine očekuju se u drugom dijelu dana i tokom noći.

Vjetar će biti umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do 12, najviša dnevna od minus dva do 15 stepeni.