U Crnoj Gori je danas umjereno do potpuno oblačno, a u popodnevnim satima na jugozapadu i zapadu postoje uslovi za kišu.

Izvor: MONDO

Krajem dana i tokom noći u većem dijelu zemlje pada kiša, dok u južnim i centralnim predjelima mogući povremeni pljuskovi praćeni grmljavinom.

Vjetar je južni, tokom dana pojačan, umjeren do jak, dok u višim predjelima na sjeveru i ponegdje na primorju može dostići udare veoma jakog intenziteta.

Jutarnja temperatura vazduha je od minus četiri do šest, dok je najviša dnevna od tri do 15 stepeni.