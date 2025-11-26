Danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu kišu, uglavnom u prvom dijelu dana.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će biti slab do umjeren, pretežno južni.

Jutarnja temperatura vazduha od dva do 13, najviša dnevna od pet do 17 stepeni.

U Podgorici promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za povremenu kišu, uglavnom u prvom dijelu dana. Vjetar uglavnom slab, pretežno južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 12, najviša dnevna do 15 stepeni.