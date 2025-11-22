U Crnoj Gori danas će biti pretežno oblačno i kišovito, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako su kazali iz Zavoda, u južnim predjelima povremeno se očekuju pljuskovi i grmljavina, a na sjeveru u planinama susnježica i snijeg.

Vjetar će biti umjeren do pojačan južnih smjerova, tokom noći ponegdje sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha od nula do 12, najviša dnevna od dva do 15 stepeni.