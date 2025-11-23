U Crnoj Gori dans će biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno se očekuje slaba do umjerena kiša, ponegdje su mogući pljuskovi i grmljavina, a na sjeveru snijeg.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U nižim predjelima na sjeveru tokom dana se očekuju i kiša i snijeg.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju kazali su da se sniježne padavine očekuju i u višim centralnim i planinskim predjelima na jugu.

Krajem dana ili u večernjim satima u većini predjela padavine će prestati.

Vjetar će biti slab do umjeren, ponegdje pojačan, uglavnom zapadnih smjerova, krajem dana na sjeveru umjeren do pojačan južni.

Jutarnja temperatura od minus tri do devet, najviša dnevna od nula do 12 stepeni.