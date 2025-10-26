Zaštitniku prava pacijenata Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) se, od početka godine do 1. oktobra, obratilo 47 pacijenata sa prigovorima koji su se odnosili na postupke zdravstvenih radnika, dok je 27 osoba podnijelo prigovor u vezi sa kvalitetom pružene usluge

Zaštitnici prava pacijenata KCCG-a, Alma Mutapčić i Suad Hajdarpašić, kazali su da je svaki prigovor, bilo da je podnešen u pisanoj formi ili usmeno, evidentiran, detaljno razmotren i riješen u skladu sa Zakonom o pravima pacijenata.

“Značajan broj prigovora bio je riješen u istom danu, neposredno nakon što su pacijenti izrazili nezadovoljstvo”, rekli su Mutapčić i Hajdarpašić Agenciji MINA.

Oni su naveli da je kod određenog broja prigovora bilo neophodno pribaviti izjašnjenja od rukovodilaca organizacionih jedinica i zaposlenih na koje se prigovori odnose.

“Ta izjašnjenja su korištena za detaljnu analizu problema i preduzimanje odgovarajućih mjera kako bi se otklonili uzroci prigovora i poboljšao kvaliteta usluga”, dodali su Mutapčić i Hajdarpašić.

Oni su kazali da je, kada je riječ o prigovorima na kvalitet zdravstvene usluge ili postupak zdravstvenih radnika, najveći broj obraćanja bio vezan za način komunikacije sa zdravstvenim radnicima, dok se manji broj prigovora odnosio na kvalitet pružene medicinske usluge.

Kako su naveli, od 1. januara do 1. oktobra se Zaštitniku prava pacijenata KCCG-a obratilo ukupno 625 pacijenata ili članova njihovih porodica, od čega su 373 obraćanja evidentirana kao prigovor, a 252 kao savjet, informacija ili medijacija u ostvarivanju prava na zdravstvenu uslugu.

“U istom periodu prošle godine Zaštitnik je zabilježio ukupno 763 obraćanja. Od tog broja, 497 obraćanja je evidentirano kao prigovor, a 266 kao savjet, informacija ili medijacija u ostvarivanju prava na zdravstvenu uslugu”, rekli su Mutapčić i Hajdarpašić.

Upitani na šta su se najčešće odnosili prigovori pacijenata podnijeti u periodu od 1. januara do 1. oktobra ove godine, oni su odgovorili da su se najčešće odnosili na dužinu čekanja na pružanje zdravstvenih usluga u kabinetima za oftalmologiju, kabinetima za endoskopske metode (kolonoskopiju i gastroskopiju), radiološku dijagnostiku, specijalistički pregled reumatologa, kardiologa i endokrinologa.

Zaštitnici su istakli da hitna stanja ne čekaju, već da im se odmah pruža potrebna zdravstvena usluga.

“Iako je reakcija u hitnim slučajevima najurgentnija, važno je napomenuti da se posebna pažnja posvećuje i pacijentima sa ozbiljnim, ali ne nužno hitnim stanjima, kao što su onkološki bolesnici. Kontrolni pregledi za pacijente koji imaju naznaku prioriteta, uključujući one sa malignim oboljenjima, obezbjeđuju se u skladu sa preporukama i uputstvima ordinirajućih specijalista”, naveli su Mutapčić i Hajdarpašić.

Odgovarajući na pitanje koje mjere su preduzete nakon razmatranja osnovanih prigovora, oni su kazali da su prvo utvrdili uzroke koji su doveli do nezadovoljstva pacijenata.

“Fokus je bio na analizi svakog slučaja i identifikaciji specifičnih problema u postupku pružanja zdravstvene usluge, kako bi se otklonio razlog nezadovoljstva i spriječilo ponavljanje sličnih situacija u budućnosti”, rekli su Mutapčić i Hajdarpašić.

Oni su kazali da su prikupljena izjašnjenja od nadležnih rukovodilaca organizacionih jedinica i zaposlenih koji su bili predmet prigovora.

Na temelju tih izjašnjenja, kako su naveli, sprovedena je detaljna analiza, a zatim su preduzete konkretne mjere za poboljšanje kvaliteta usluga.

Mutapčić i Hajdarpašić su rekli da je u dva slučaja, kada se utvrdilo neprofesionalno ponašanje zdravstvenih radnika, pokrenut disciplinski postupak, dok je jedan broj prigovora proslijeđen Komisiji za kontrolu kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga radi sprovođenja dodatne evaluacije i donošenja mišljenja.

“Ove mjere su donešene u skladu sa pravilnicima i procedurama zdravstvene ustanove, s ciljem očuvanja profesionalizma i odgovornosti u pružanju zdravstvenih usluga”, rekli su zaštitnici prava pacijenata KCCG-a.