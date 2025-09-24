Iz te zdravstvene ustanove saopštili su da su u period od marta 2024. godine do danas KCCG napustile 73 medicinske sestre i zdravstveni tehničari po osnovu jednostranog raskida radnog odnosa od strane zaposlenog.

Izvor: MONDO/Draga Ivanović

Klinički centar Crne Gore (KCCG) u poslednjih 18 mjeseci radni odnos zasnovalo je 140 medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara.

Iz te zdravstvene ustanove saopštili su da su u period od marta 2024. godine do danas KCCG napustile 73 medicinske sestre i zdravstveni tehničari po osnovu jednostranog raskida radnog odnosa od strane zaposlenog.

Iz KCCG ističu da je priliv medicinskih radnika u tu ustanovu veći u odnosu na odliv.

"I pored toga što na nivou države imamo porast broja privatnih zdravstvenih ustanova, podaci ukazuju na činjenicu da to ne utiče na kadrovsku strukturu KCCG, već se, naprotiv, ispostavlja da postoji veliko interesovanje svih profila za zapošljavanje u našoj ustanovi. Ova činjenica nas dodatno ohrabruje i uvjerava da se u KCCG kadrovska politika sprovodi pravovremeno, adekvatno i u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Sa ponosom ističemo da se, upravo zahvaljujući posvećenosti naših zaposlenih, i pored svih izazova sa kojima se suočava naša društvena zajednica, kvalitet zdravstvenih usluga u KCCG u kontinuitetu unaprijeđuje", saopšteno je.