Preleviću je nedjelju dana prije bjekstva određen pritvor zbog krivičnog djela krađa, ali je zbog zdravstvenog stanja prebačen na liječenje u Klinički centar, gdje je bio pod nadzorom zatvorskih službenika.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Dvojica službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija su suspendovana, nakon što im je 8. septembra pobjegao pritvorenik Aleksandar Prelević, kojeg su čuvali u Kliničkom centru u Podgorici, saopšteno je CdM-u iz UIKS-a.

Preleviću je nedjelju dana prije bjekstva određen pritvor zbog krivičnog djela krađa, ali je zbog zdravstvenog stanja prebačen na liječenje u Klinički centar, gdje je bio pod nadzorom zatvorskih službenika.

On je u ranim jutarnjim satima 8.septembra, iskoristio nepažnju zatvorskih službenika, i neprimjetno pobjegao sa Odjeljenja infektivne klinike Kliničkog centra. Nekoliko sati nakon bjekstva isti zatvorski službenici, koji su čuvali Prelevića, locirali su ga u podgoričkom naselju Zabjelo i priveli.

Kako navode iz UIKS-a za CdM na osnovu istrage u slučaju bjekstva pritvorenika Aleksandra Prelevića odlučeno je da se protiv službenika pokrene disciplinski postupak.

“Takođe, službenicima će biti privremeno ograničeno vršenje dužnosti na način što će im biti zabranjeno obavljanje poslova u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, odnosno biće suspendovani do okončanja disciplinskog postupka”, saopšteno je CdM-u iz UIKS-a.

Kako dodaju protiv pritvorenika koji je pobjegao takođe će biti pokrenut disciplinski postupak.