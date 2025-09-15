Još dvojica službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) suspendovana su zbog propusta u postupanju obezbjeđenja pritvorenika Aleksandra Prelevića, koji je pokušao da pobjegne iz Infektivne klinike, ali ga je spriječio radnik obezbjeđenja Kliničkog centra

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako je potvrđeno iz Kliničkog centra, Prelević je uspio da pobjegne dvojici zatvorskih policajaca, ali ga je radnik KCCG uočio na izlazu i spriječio bjekstvo, kako prenosi Pobjeda.

O događaju je obaviještena policija koja je pregledala snimke sa nadzornih kamera koji potvrđuju da je Prelević ostao u krugu bolnice zahvaljujući radniku obezbjeđenja Infektivne klinike i da je ponovo došlo do propusta u postupanju zatvorskih policajaca.

“Nevjerovatno je da se dešava da isti pritvorenik dva puta bježi, sa iste klinike”, kazao je Pobjedin izvor iz Kliničkog centra.

Prelević je 8. septembra pobjegao iz Kliničkog, zbog čega je protiv dvojice zatvorskih policajaca pokrenut disciplinski postupak, kako prenosi Pobjeda.

“Službenicima će biti privremeno ograničeno vršenje dužnosti na način što će im biti zabranjeno obavljanje poslova u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, odnosno biće suspendovani do okončanja disciplinskog postupka”, navodi se u odgovoru dostavljenom Pobjedi iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Pored toga, i protiv Prelevića će biti pokrenut disciplinski postupak.

Prelević je uhapšen istog dana nakon cjelodnevne potrage, a pobjegao je iz Infektivne klinike, gdje su ga čuvala dvojica zatvorskih policajaca, i vratili ga na liječenje.

Bjekstvo Prelevića prijavljeno je u ponedjeljak oko 6.30 sati, a uhapšen je na Zabjelu u poslijepodnevnim satima.

On je odlukom sudije za istragu upućen u Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) zbog krađe, nekoliko dana prije primljen je na bolničko liječenje. Zatvorski policajci koji su ga čuvali dali su izjave na okolnosti bjekstva.

Pobjeda je nakon bjekstva Prelevića iz Infektivne klinike pitala UIKS koliko zatvorskih policajaca je do sada zbog ovakvih i sličnih incidenata disciplinski odgovaralo ili eventualno razriješeno dužnosti, ali im nije odgovoreno.