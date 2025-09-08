Spuški čuvari su tog bjegunca koji je jutros utekao sa infektivne klinike Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) u Podgorici pronašli u podgoričkom naselju Zabjelo.

Zatvorski službenici pronašli su i uhapsili odbjeglog pritvorenika Aleksandra Prelevića, rečeno je Vijestima nezvanično iz Uprave za izvršenje krivičinih sankcija (UIKS) u Spužu.

Prelevića su u bolnici čuvali jer mu je prošle sedmice određen pritvor zbog imovinskih delikata.

Nestanak Prelevića prijavljen je jutros oko 6.40 časova.

"Dana 8. septembra 2025. godine, u jutarnjim časovima, pritvoreno lice A.P. osumnjičeno za krivično djelo krađa (mjera pritvora određena od strane osnovnog suda), a koje se nalazilo na liječenju u Klinici za infektivne bolesti KCCG, pobjeglo je sa bolničkog liječenja", saopšteno je "Vijestima" ranije danas iz UIKS-a.

Kako su tada pojasnili, tom prilikom na poslovima obezbjeđenja Prelevića bila su angažovana dva službenika obezbjeđenja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija shodno pravilima rada poslova obezbjeđenja u UIKS-u.

"U toku su aktivnosti na lociranju ovog lica kako od strane službenika UIKS-a, tako i od strane službenika Uprave policije, a paralelno se utvrđuju i okolnosti pod kojima je došlo do bjekstva pritvorenika iz bolnice. Nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti konkretnog događaja, javnost će biti blagovremeno obaviještena", kazali su ranije danas "Vijestima" iz UIKS-a.