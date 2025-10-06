Opština Bar će barske vatrogase, službenice zaštite i spašavanja, nagraditi sa po 500 eura kao znak zahvalnosti za profesionalizam, posvećenost i izuzetne napore u zaštiti života i imovine građana tokom ovogodišnje požarne sezone.

Izvor: Opština Bar

To je rekao prvi čovjek barske uprave, Dušan Raičević, na današenjem „koktelu zahvalnosti“ u prostorijama Službe zaštite i spašavanja Bar koji je organizovan za za pripadnike službi zaštite i spašavanja primorskih opština, Prijestonice Cetinje, dobrovoljnih vatrogasnih društava te brojne pojedince koji su pružali pomoć barskim vatrogascima u gašenju požara, prenose Vijesti.

Cilj okupljanja, kako su kazali iz Opštine Bar, bio je da se iskaže zahvalnost svim kolegama vatrogascima, privrednicima, ugostiteljima, lokalnim javnim i privatnim preduzećima, državnim kompanijama, institucijama i pojedincima koji su tokom ljetnje požarne sezone pružali nesebičnu pomoć u gašenju požara i zaštiti imovine građana.

Prisutnima se obratio komandir Službe zaštite i spašavanja Bar, Aco Vulević, koji je izrazio zahvalnost svima na podršci i istakao izuzetnu profesionalnu saradnju sa drugim službama zaštite i spašavanja i spremnost da se u svakom trenutku pruži međusobna pomoć.

On je posebno pohvalio barske autoprevoznike, koji su, kako je kazao, uvijek spremni da se odazovu i stave svoje kapacitete na raspolaganje barskim vatrogascima, pišu Vijesti.

„Ovom prilikom prezentovana je oprema kojom raspolaže Služba zaštite i spašavanja Bar, a komandir Vulević je zahvalio Opštini Bar na kontinuiranom razumijevanju potreba Službe i stalnim ulaganjima u novi opremu, kako bi se obezbijedili što bolji uslovi za odgovor na sve veći broj intervencija i izazova sa kojima se vatrogasci suočavaju“, navodi se u saopštenju.

Kako su poručili, lokalna uprava nastoji obezbijediti što bolje uslove za vatrogasce shvatajući važnost njihove misije, te se u skladu s tim, pored već nabavljenog specijalizovanog vatrogasnog vozila, očekuje dolazak još jednog specijalizovanog kamiona, a u planu je nabavka i automehaničkih ljestvi koje će omogućiti kvalitetno i bezbjedno izvršavanje spasilačkih intervencija.