U septembru ćemo opredijeliti i odgovarajuće nagrade za naše vatrogasce, a dio ove aktivnosti biće i određeni privredni subjekti našeg grada. Odnos prema vatrogascima i njihovim službama treba da bude stvar kontinuiteta, a ne ad hoc reakcija zavisno od obima i učestalo

Izvor: MEDIA BIRO

Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković na FB profilu je najavio je da že u budžetu Prijestolnice za narednu godinu biti opredijeljeno najmanje 200 000 eura za nabavku novih vozila i opreme, nakon što su u ovoj godini Vatrogasnoj jedinici Cetinje obezbijedili novo vozilo vrijedno više od pola miliona eura, prenosi CdM.

“U septembru ćemo opredijeliti i odgovarajuće nagrade za naše vatrogasce, a dio ove aktivnosti biće i određeni privredni subjekti našeg grada. Odnos prema vatrogascima i njihovim službama treba da bude stvar kontinuiteta, a ne ad hoc reakcija zavisno od obima i učestalosti požara. Ljudski odnos i međusobna podrška moraju da postoje svakodnevno, a ne samo u kriznim i teškim situacijama!”, poručio je Đurašković.