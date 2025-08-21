Planirana ulaganja, kako je najavljeno, iznosiće oko četiri miliona eura i biće uključena u rebalans budžeta za tekuću godinu.

Izvor: Budva naš grad

Predsjednik Opštine Budva, Nikola Jovanović, organizovao je prijem za predstavnike opštinske Službe zaštite i spašavanja i tom prilikom uputio zahvalnost vatrogascima na uloženom trudu prilikom gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine. U razgovoru sa njima razmotrene su potrebe za dodatnom opremom i mehanizacijom, sa ciljem unapređenja bezbjednosti zaposlenih i građana, prenosi RTV Budva.

Planirana ulaganja, kako je najavljeno, iznosiće oko četiri miliona eura i biće uključena u rebalans budžeta za tekuću godinu.

Jovanović je najavio da će svim zaposlenima ovog mjeseca biti uvećane zarade za 500 eura, zahvalivši se i vlasniku kompanije „Mega Promet“, koji je vatrogascima donirao jednokratnu novčanu pomoć u istom iznosu.

Govoreći u ime lokalne uprave, Jovanović je posebno istakao napore pripadnika Službe prilikom gašenja velikog požara na području Buljarice, gdje su, kako je rekao, uložili značajne napore.

“Pojedinačno se zahvaljujem, kako njima, tako i njihovim porodicama, jer smo svjedočili nevjerovatnom trudu na terenu, strpljenju i činjenici da su uložili zaista velike napore da saniraju potencijalnu štetu”, istakao je predsjednik.

Dodao je da su budvanski vatrogasci pomagali i u drugim gradovima, uključujući Podgoricu, gdje je požarna situacija bila naročito zahtjevna. Prema njegovim riječima, angažovani su na teritoriji više opština, učestvujući u intervencijama i pružanju pomoći gdje god je bila potrebna.

S obzirom na izazove koje posao nosi, tokom sastanka su razmotrene i mogućnosti za unapređenje sistema zaštite i spašavanja. Planirana ulaganja, kako je najavljeno, iznosiće oko četiri miliona eura i biće uključena u rebalans budžeta za tekuću godinu.

Ta sredstva predviđena su za nabavku specijalizovanih vozila za gašenje šumskih požara, kompletnu opremu za sve pripadnike Službe, kao i dodatnu opremu, vozila, logistiku i dronove sa termovizijom.

Jovanović je takođe najavio izgradnju novog logističkog centra, koji će objediniti više srodnih službi na jednoj lokaciji. U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom policije, predviđeno je da u ovom objektu zajednički funkcionišu Služba zaštite i spašavanja, Komunalna policija, Komunalna inspekcija, Odjeljenje bezbjednosti Budva i druge nadležne institucije.

Načelnik Službe zaštite i spašavanja, Dragan Božović, izjavio je da su vatrogasci tokom prethodnih sedmica bili izuzetno angažovani, te istakao značaj toga što je njihov doprinos prepoznat.

„Vatrogasci jesu umorni, ali nas sve dodatno motiviše kada neko prepozna i cijeni naš rad“, rekao je Božović, zahvalivši se i Balši Mitroviću („Mega Promet“) i Opštini Budva.

Dodao je da je predsjednik Jovanović insistirao na tome da svaki pripadnik Službe mora da ima savremenu i kompletnu opremu.

U cilju daljeg unapređenja kapaciteta, najavljena je i nabavka specijalizovanog vozila sa ljestvama, vrijednog više od milion i po eura. Tender za njegovo pribavljanje biće raspisan uskoro.

„Vozilo će služiti za intervencije u stambenim zgradama i predstavlja važan segment unapređenja sistema. Rijetko koja služba u Crnoj Gori trenutno posjeduje ovakvu opremu“, kazao je Jovanović.

On je naglasio da se ovim ulaganjem ispunjavaju strateški ciljevi Opštine u oblasti zaštite od elementarnih nepogoda, uključujući požare i poplave.

„Često tek nakon nesreća analiziramo šta je bilo potrebno, umjesto da unaprijed planiramo. Zato su ova ulaganja ključna“, zaključio je Jovanović.