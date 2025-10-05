Tom prilikom, stanovnicima zavejanog gazdinstva dostavljena je stočna hrana i osnovne životne namirnice, neophodne za normalno funkcionisanje domaćinstva u otežanim zimskim uslovima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon višesatne borbe sa sniježnim nanosima na Bjelasici, pripadnici Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje, uspjeli su da se probiju do zavejanog gazdinstva Mila Damjanovića u katunu Žarski, prenosi portal Vijesti iz Bijelog Polje VBP.

Naime, bjelopoljska služba pritekla je u pomoć mojkovačkim spasiocima kako bi se akcija, vođena sa bjelopoljske teritorije, uspješnije realizovala. Četvoročlana ekipa iz Bijelog Polja pokazala je izuzetnu izdržljivost i profesionalizam tokom ove zahtjevne intervencije.

