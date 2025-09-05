Kako bi poboljšali materijalni, ali i bezbjednosni status na radnom mjestu predstavnici dva sindikata vatrogasaca i spasilaca održali su sastanak, nakon čega su nadležnim državnim institucijama uputili zahtjeve za izmjenu zakonskih rješenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Plate vatrogasaca su u posljednje dvije godine povećane za oko 250 eura, ali u sindikalnim organizacijama smatraju da to nije dovoljno zbog čega traže dodatne povišice, prenosi Gradska RTV.

“Dugi niz godina ukazujemo na nedostatke u sistemu zaštite i spašavanja. Smatramo da je potrebno pristupiti izradi novih zakonskih rješenja – zakona o zaštiti od požara i posebno zakona o vatrogastvu”, kazao je predsjednik Strukovnog odbora vatrogasaca-spasilaca Ratko Pejović.

Iz sindikata poručuju da je najvažniji problem sa kojim se suočavaju vatrogasci upravo status zaposlenih u službama zaštite i spašavanja.

“Vjerujemo da ćemo poboljšanjem statusa poboljšati naš materijalni položaj i stanje opreme u službama zaštite i broj vatrogasaca-spasilaca u Crnoj Gori”, istakao je Pejović.

Podsjeća da evropski standard predviđa jednog vatrogasca na hiljadu stanovnika, ali da se taj model kod nas ne može primijeniti jer ne postoje razvijena dobrovoljna vatrogasna društva. Kada je riječ o zaradama, Pejović, navodi da su se one poboljšale u posljednje dvije godine, ali da i dalje nijesu na zadovoljavajućem nivou.

“Najviše zahvaljujući izmjenama glavnog kolektivnog ugovora za oblast, uprave i pravosuđa. Prije tih izmjena, prosječne plate sa prekovremenim satima, noćnim i dežurstvima, u prosjeku su bile oko 700 eura. Međutim, izmjenama granskog kolektivnog ugovora prosječna plata sa svim tim je negdje oko 950 eura”, kazao je.

Sindikati očekuju da budu uključeni u radne grupe za izradu novih zakona i vjeruju da će na taj način unaprijediti položaj vatrogasaca. Ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, kažu da vjeruju u podršku javnosti i da će nastaviti da se bore za bolji položaj vatrogasaca.