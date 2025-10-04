Na jugu Crne Gore danas će biti promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Izvor: Dejan Feratović

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru u jutarnjim satima još ponegdje uz povećanu oblačnost očekuju se slabe padavine, tokom dana suvo uz smanjenje oblačnosti.

Vjetar još ponegdje u jutarnjim satima umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, tokom dana uglavnom slab do umjeren, u skretanju na zapadni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha od minus dva do 12, najviša dnevna od pet do 20 stepeni.