Na sjeveru će danas biti oblačno, povremeno kiša, u višim planinskim predjelima snijeg i susnježica koji će se tokom dana, a naročito u noćnim satima, proširiti i na niže predjele.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ponegdje umjerene do obilne padavine, a moguća i mećava. U južnim predjelima umjereno do pretežno oblačno uz uslove za mjestimično, uglavnom slabu kišu. Vjetar pojačan i jak, na udare i veoma jak, ponegdje i olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 13, najviša dnevna od 1 do 18 stepeni.

U Podgorici pretežno oblačno uz uslove za povremeno, uglavnom slabu kišu. Vjetar pojačan i jak, na udare veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana i tokom noći na udare i olujne jačine. Jutarnja temperatura vazduha 13, najviša dnevna oko 15 stepeni.