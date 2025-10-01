Jutarnja temperatura vazduha od dva do 15, a najviša dnevna od šest do 24 stepena.

Izvor: MONDO

Na sjeveru Crne Gore danas će biti oblačno sa uslovima za povremenu kišu, uglavnom u drugom dijelu dana, a na jugu promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima početkom dana.

Na jugu je, krajem dana ili tokom noći, moguća slaba mjestimična kiša.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, vjetar će tokom dana biti uglavnom slab, krajem dana i tokom noći sjeverni i sjeveroistočni u pojačanju.

U Podgorici će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima u prvom dijelu dana. Tokom noći moguća kiša. Vjetar krajem dana ili tokom noći sjeverni u pojačanju.

