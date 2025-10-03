I danas vjetrovito, do 18 stepeni

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U južnim predjelima danas će biti umjereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Na sjeveru oblačno, povremeno sa snijegom i susnježicom, u nižim predjelima i kiša. Intenzivnije padavine očekuju se u jutarnjim satima.

Vjetar sjeverni i sjeveroistočni, pojačan i jak, na udare veoma jak, ponegdje i olujne jačine, krajem dana će slabiti. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do 12, najviša dnevna od -1 do 18 stepeni.

UPodgorici pretežno oblačno i uglavnom suvo. Duvaće pojačan i jak, na udare veoma jak, moguće i olujne jačine sjeverni i sjeveroistočni vjetar, krajem dana u postepenom slabljenju. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 15 stepeni.