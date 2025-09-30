Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 13 do 26 stepeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na jugu Crne Gore danas će biti pretežno sunčano uz malu mjestimičnu oblačnost.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u sjevernim predjelima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 13 do 26 stepeni.

U Podgorici će biti sunčano. Vjetar uglavnom slab, tokom dana pretežno južni.

Jutarnja temperatura vazduha oko 14, najviša dnevna oko 24 stepena.