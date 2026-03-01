Žika Jakšić potvrdio da je kupio grobno mjesto na Bežanijskom groblju
Izvor: MONDO
Žika Jakšić, veliki prijatelj i saradnik Saše Popovića otkrio je u dokumentarnom filmu "Sale", da je kupio grobno mjesto upravo do svog drugara.
Žika je ispričao da vidi njihova zajednička druženja "na onom svijetu".
"Ja njegovu smrt smatram kao "nećemo se viđati neko vrijeme" i meni je tako najlakše da prihvatim, to sam sebi stavio u glavu", rekao je Jakšić i dodao:
"Na kraju krajeva, grobnice su nam jedna pored druge. Kad ja umrem mi ćemo biti prve komšije i to će biti najveselije groblje na svijetu".
Vidi opis
Žika Jakšić kupio grobno mjesto do Saše Popovića: "Bićemo prve komšije"
Skloni opis
Izvor: YouTube/Nikad nije kasnoBr. slika: 4
1 / 4
Izvor: YouTube/screenshot/ Grand OnlineBr. slika: 4
2 / 4
Izvor: Instagram/zika.jaksic/screenshotBr. slika: 4
3 / 4
Izvor: YouTube/Nikad nije kasnoBr. slika: 4
4 / 4
Pričalo se da neće doći na pomen
Producent Žika Jakšić pojavio se juče na pomenu Saši Popoviću kako bi pružio podršku njegovoj porodici Suzani Jovanović i deci Aleksandri i Danijelu.
Vidi opis
Žika Jakšić kupio grobno mjesto do Saše Popovića: "Bićemo prve komšije"
Skloni opis
Izvor: MONDOBr. slika: 6
1 / 6
Izvor: MONDOBr. slika: 6
2 / 6
Izvor: MONDOBr. slika: 6
3 / 6
Izvor: MONDOBr. slika: 6
4 / 6
Izvor: MONDOBr. slika: 6
5 / 6
Izvor: MONDOBr. slika: 6
6 / 6
Žika i Saša su bili dugogodišnji saradanici, a nedavno je Žika priznao da je svojevremeno čak i živio kod Suzane Jovanović i njega.
Iako se šuškalo da neće stići da oda počast, on je mirno stajao pored groba svog prijatelja dok je trajao pomen.
Vidi opis
Žika Jakšić kupio grobno mjesto do Saše Popovića: "Bićemo prve komšije"
Skloni opis
Izvor: MONDOBr. slika: 20
1 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
2 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
3 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
4 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
5 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
6 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
7 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
8 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
9 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
10 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
11 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
12 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
13 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
14 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
15 / 20
Izvor: MONDO/Đorđe MiloševićBr. slika: 20
16 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
17 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
18 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
19 / 20
Izvor: MONDOBr. slika: 20
20 / 20