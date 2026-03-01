logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Žika Jakšić kupio grobno mjesto do Saše Popovića: "Bićemo prve komšije"

Žika Jakšić kupio grobno mjesto do Saše Popovića: "Bićemo prve komšije"

Autor Dragana Tomašević
0

Žika Jakšić potvrdio da je kupio grobno mjesto na Bežanijskom groblju

Žika Jakšić slomljen od bola na groblju na pomenu Saši Popoviću Izvor: MONDO

Žika Jakšić, veliki prijatelj i saradnik Saše Popovića otkrio je u dokumentarnom filmu "Sale", da je kupio grobno mjesto upravo do svog drugara.

Žika je ispričao da vidi njihova zajednička druženja "na onom svijetu".

"Ja njegovu smrt smatram kao "nećemo se viđati neko vrijeme" i meni je tako najlakše da prihvatim, to sam sebi stavio u glavu",  rekao je Jakšić i dodao:

"Na kraju krajeva, grobnice su nam jedna pored druge. Kad ja umrem mi ćemo biti prve komšije i to će biti najveselije groblje na svijetu".

Pričalo se da neće doći na pomen

Producent Žika Jakšić pojavio se juče na pomenu Saši Popoviću kako bi pružio podršku njegovoj porodici Suzani Jovanović i deci Aleksandri i Danijelu.

Žika i Saša su bili dugogodišnji saradanici, a nedavno je Žika priznao da je svojevremeno čak i živio kod Suzane Jovanović i njega.

Iako se šuškalo da neće stići da oda počast, on je mirno stajao pored groba svog prijatelja dok je trajao pomen.

Možda će vas zanimati

Tagovi

žika jakšić saša popović godišnjica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ