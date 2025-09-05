On je podsjetio da je Podgorica jedini glavni grad u regionu koji još nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje odgovara broju stanovnika.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić saopštio je da je ta institucija donijela odluku o izdavanju pozitivnog mišljenja na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, nakon višemjesečnih konsultacija sa domaćim i međunarodnim stručnjacima, prenosi CdM.

„Odluka je donesena tek nakon što je komisija Agencije pažljivo obradila svaki komentar, analizirala sve primjedbe i prijedloge, i uložila dodatne napore da se glas građana, posebno mještana Botuna, uzme u obzir. Komisiju čini sedam članova, od kojih je šest doktora nauka, vrsnih eksperata iz svojih oblasti. Ovom prilikom zahvaljujem svim članovima komisije na profesionalnom odnosu prema ovom predmetu“, kazao je Gazdić.

On je podsjetio da je Podgorica jedini glavni grad u regionu koji još nema postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje odgovara broju stanovnika.

„Više od 60 odsto otpadnih voda i dalje se neprečišćeno izliva u Moraču, a zatim u Skadarsko jezero koje je pod nacionalnom i međunarodnom zaštitom. Posljedice toga najviše trpe stanovnici Zete, kroz čija naselja protiče zagađena voda koja ugrožava zdravlje, poljoprivredu i ekosisteme. Zato ovo postrojenje nije samo infrastrukturna investicija, već civilizacijska potreba“, poručio je on.

Gazdić je istakao da Agencija, iako je često kritikovana da opstruira projekte, insistira na detaljnoj i sveobuhvatnoj provjeri kako bi se obezbijedila zaštita lokalne zajednice i prirode.

„Svi komentari građana su razmotreni, a nosiocu projekta je ovim rješenjem naložen sveobuhvatan set mjera zaštite. Između ostalog, biće uspostavljen kontinuirani monitoring kvaliteta vazduha instaliranjem mjerne stanice u Botunu, a rezultati će biti dostupni javnosti u realnom vremenu. U slučaju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti, rad postrojenja biće obustavljen. Da je postojala i najmanja sumnja u štetnost projekta, Agencija bi ga spriječila“, naglasio je on.

Prema njegovim riječima, značaj ovog projekta prevazilazi lokalne okvire i predstavlja ključni korak u procesu evropskih integracija Crne Gore.

„Izgradnja PPOV u Podgorici jedan je od najvažnijih preduslova u pregovaračkom poglavlju 27 – Životna sredina i klimatske promjene. Ovo je najznačajniji projekat zaštite životne sredine u Crnoj Gori ikada, jer direktno utiče na zdravlje ljudi, očuvanje kvaliteta vode i biodiverziteta Morače i Skadarskog jezera“, rekao je Gazdić.

On je izrazio žaljenje što se pitanje izgradnje kolektora politizuje, ocijenivši da je riječ o javnom interesu, te izrazio uvjerenje da će projekat ujediniti građane, stručnjake i institucije, piše CdM.

„Sa zadovoljstvom potpisujem odluku i podržavam početak izgradnje postrojenja koje će obilježiti novu fazu u razvoju Podgorice i Zete, zaštiti Skadarskog jezera i ispunjavanju evropske vizije Crne Gore“, zaključio je Gazdić.

Kako prenosi CdM, iz Agencije je saopšteno da je nosiocu projekta, Glavnom gradu Podgorica, donijeto rješenje broj: 03-UPI-1971/36od 05.09.2025. godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, koji će biti lociran u industrijskoj zoni KAP-a, na urbanističkim parcelama: UP2F, UP3F, UP4F i UP9F, odnosno katastarskim parcelama/djelovima katastarskih parcela: 1/3, 2/3, 15/3, 23/2, 23/4, 23/6, 27/8, 27/14, 1078/4 1078/8 KO Botun i 1111/45, 2914, 2915, 2916/1, 2917/1, 2918, 2919/1, 2920 KO Dajbabe, Glavni grad Podgorica.