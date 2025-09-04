Komisija formirana od strane Agencije za životnu sredinu već je pripremila pozitivno mišljenje i saglasnost za izgradnju kolektora u Botunu, saopštio je predsjednik DNP-a Milan Knežević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Time je u potpunosti potvrđeno da se radi o udruženom kriminalnom djelovanju usmjerenom protiv zdravlja građana i životne sredine u Botunu i Gornjoj Zeti”, saopštio je Knežević, prenosi CdM.

Pozvao je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da protiv članova komisije koji su dali pozitivno mišljenje “na ekološki genocid u Gornjoj Zeti” po službenoj dužnosti pokrene istražni postupak i utvrdi da li u njihovom ponašanju ima elemenata zloupotrebe službenog položaja i koruptivnosti.

“Ukoliko izostane reakcija SDT – a, lično ću podnijeti krivičnu prijavu protiv svih članova komisije koji su dali pozitivno mišljenje i dozvolu za ubistvo građana Botuna i Gornje Zete”, poručio je Knežević, piše CdM.

Kako je dodao, nakon ovog “kriminalnog akta koji svoju zvaničnu formu treba da dobije u petak, svakom je jasno da se u slučaju izgradnje kolektora u Gornjoj Zeti radi o visokoj korupciji, i da je neko, ili bolje reći više njih preuzelo obaveze koje mora da ispuni”.

Nezavisno od toga da li će SDT reagovati ili neće, odgovor građana čitave Zete biće jasan i nedvosmislen, poručio je.

“Svuda i na svakom mjestu suprostavićemo se ovom zločinačko koruptivnom naumu, jer kako kaza Njegoš : „ Odbrana je s životom skopčana“. Mi u Botunu branimo živote naše djece i njhovu budućnost, i ovo više nema veze s politikom, svi ćemo, bez obzira na političke razlike, ustati da branimo i odbranimo zemlju, vodu i vazduh koje su nam četiri i po decenije trovali praveći od Zete crnogorski Černobilj. Svaka vlast je prolazna, samo je pitanje da li sa vlasti odlazite crnog obraza kao nepomenici ili uzdignute glave. Izgleda da su neki odlučili da svoje kratke političke i „akademske“ karijere upravo završe crnog obraza, a ni Spuž im posle ovoga neće biti daleko”, zaključio je Knežević.