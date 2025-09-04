Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić rekao je da Komisija te Agencije još nije dala pozitivno mišljenje za izgradnju kolektora u Botunu, kao što je objavio predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Knežević tvrdi da to potvrđuje udruženo kriminalno djelovanje protiv zdravlja građana i životne sredine u Gornjoj Zeti, pa je pozvao Specijalno tužilaštvo da pokrene postupak protiv članova komisije, a ukoliko to izostane, najavio je da će lično podnijeti krivičnu prijavu, prenose Vijesti.

Gazdić je, sa druge strane, Televiziji Vijesti kazao da mišljenje još nije doneseno, ali da će to biti učinjeno do sjutra.

Knežević je ranije danas rekao da mu je dužnost da obavijesti javnost da je komisija formirana od strane Agencije za životnu sredinu već pripremila pozitivno mišljenje i saglasnost za izgradnju kolektora u Botunu.

"Time je u potpunosti potvrđeno da se radi o udruženom kriminalnom djelovanju usmjerenom protiv zdravlja građana i životne sredine u Botunu i Gornjoj Zeti. Pozivam SDT (Specijalno državno tužilaštvo) da protiv članova komisije koji su dali pozitivno mišljenje na ekološki genocid u Gornjoj Zeti po službenoj dužnosti pokrene istražni postupak i utvrdi da li u njihovom ponašanju ima elemenata zloupotrebe službenog položaja i koruptivnosti, a na šta osnovano sumnjam i javno ukazujem", napisao je Knežević na društvenoj mreži Fejsbuk.