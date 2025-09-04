“Spremni smo da branimo pravo da živimo na svojoj đedovini, da udišemo makar malo čistiji vazduh. A vi, ako već tragate za rješenjem, nađite novu lokaciju. Tada, i samo tada, gradnja može da počne."

Izvor: Za Budućnost Zete

Iz Koalicija ,,Za budućnost Zete” regoavali su na izjavu poslanice PES-a Jelene Nedović u vezi izgradnje kolektora u Botunu, ističući da neće dozvoliti da se Zeta ponovo žrtvuje zarad interesa Glavnog grada.

“Zamislite samo osobu koja bi tvrdila da je izgradnja kolektora u Zeti rješenje za otpadne vode koje opterećuju Glavni grad unazad decenijama. Poslanice Nedović, rešenje postoji – gradite ga na teritoriji Opštine Podgorica sa svim blagodetima koje taj kolektor donosi. Zaposlite 50 Podgoričana ili dovesti nekog ko će raditi iz vašeg rodnog kraja. Ozelenite površine oko kolektora, obogatite postrojenje vještačkim mirisima po vašoj želji?” navodi se u saopštenju .

Zanima ih kako to da se poslanica Nedović nije sjetila da neko treba da odgovara za zločine koji su počinjeni nad stanovnicima Zete, preko Zete, Podgorice i šire.

“U bazenu crvenog mulja odložene su desetine hiljada cisterni kaustične sode. Danas je sve to u podzemnim vodama zetske ravnice. Ko je odgovoran za probijanje nepropusne obloge bazena? Ko je odlučio da se ovako uništi jedan od najplodnijih dijelova Crne Gore?” saopštili su iz Koalicije “Za budućnost Zete” .

Dodaju da su tada tvrdili da je tehnologija koju koriste u KAP-u bila najmodernija, a sada se pokazalo da je uništila zemljište, vodu i zdravlje stanovništva. Strahuju da bi se sličan scenario mogao ponoviti i sa postrojenjem za preradu otpadnih voda.Predstavnici Zete poručuju da će pružiti punu podršku građanima u borbi protiv izgradnje kolektora u Botunu i Zeti, te da neće dozvoliti da se, kako kažu, „iznova eksperimentiše na njihovoj zemlji“.

“Spremni smo da branimo pravo da živimo na svojoj đedovini, da udišemo makar malo čistiji vazduh. A vi, ako već tragate za rješenjem, nađite novu lokaciju. Tada, i samo tada, gradnja može da počne,” zaključuje se u saopštenju.