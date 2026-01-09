Njegovu izjavu uputio je šefu evropske diplomatije Kaji Kalas, komentarišući njene izjave o potrebi raspoređivanja protivvazdušne odbrane u Ukrajini.

Izvor: YouTube/screenshot/STEPforward

„Kaja Kalas nije posebno pametna niti stručna, ali čak bi i ona trebalo da razumije da ne postoji protivvazdušna odbrana protiv hipersonične rakete ‘Orešnik’, koja dostiže brzinu od 10 maha“, napisao je Dmitrijev na društvenim mrežama.

Ranije je rusko Ministarstvo odbrane saopštilo da je pokrenulo masovni napad, uključujući i raketu „Orešnik“, na kritične ukrajinske ciljeve, kao odgovor na decembarski napad Kijeva na rezidenciju ruskog predsjednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti. Ministarstvo je navelo da su ciljevi napada postignuti.