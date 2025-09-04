Dodao je da "ako su članovi komisije savjesno i visoko profesionalno obavili povjereni im posao, onda ne postoji razlog za strah od najavljenih krivičnih prijava".

Lider Demokratske narodne partije (DNP) i poslanik u Skupštini Crne Gore Milan Knežević ponovio je da u potpunosti stoji iza tvrdnje da su pozitivno mišljenje i saglasnost za izgradnju kolektora već pripremljeni, i da u petak komisija koju je formirala Agencija za zaštitu životne sredine treba da ih objavi.

U saopštenju, Knežević navodi da je to u svom demantiju "nemušto" potvrdio i direktor Agencije za životnu sredinu Milan Gazdić.

"Ukoliko se ispostavi da je drugačije, i da je komisija dala negativno mišljenje, javno ću se izviniti članovima iste, spreman da snosim svaki vid krivično pravne odgovornosti. Na ovaj način ne da ne vršim pritisak na komisiju, već razotkrivam organizovani naum usmjeren protiv zdravlja građana Botuna i čitave Zete. Direktoru Agencije za zaštitu životne sredine i PES – u izgleda je veći problem što sam obavijestio javnost da je doneseno pozitivno mišljenje, nego što to mišljenje očigledno ima sve elemente viskoke korupcije i OKG djelovanja", rekao je Knežević.

Dodao je da "ako su članovi komisije savjesno i visoko profesionalno obavili povjereni im posao, onda ne postoji razlog za strah od najavljenih krivičnih prijava".

"A da ne bi bilo zabune da SDT samo pozivam da ispita glavne eskponente koji se zalažu za izgradnju kolektora, javno se stavljam na raspolaganje SDT – u da ispita i mene i sve druge protivnike izgradnje kolektora u Botunu, i tako utvrdi motive i jednih i drugih. Uostalom, ni PES ni Agencija za životnu sredinu, ni članovi komisije, nemaju problem sa mnom, već sa mještanima Botuna i čitave Zete. Upravo je premijer Spajić mještanima Botuna obećao da se kolektor neće graditi u tom selu, to isto je uradio i gradonačelnik Mujović, zato ih pozivam da zajedno sa članovima komisije, direktorom Agencije za životnu sredinu, i autorima saopštenja PES – a, posjete Botun i sve ovo što javno govore meni, saopšte mještanima Botuna i Zete. A ja se javno obavezujem da neću prisustvovati tom sastanku kako bi bili relaksirani mog kako izjaviše 'malignog' uticaja na građane Botuna i Zete. I to je pitanje svih pitanja, zašto izbjegavate sastanak s mještanima Botuna i Zete? Ako ste toliko nadmoćni u svojim stavovima i naučnim referencama, onda je logično da to demonstrirate pred tim ljudima i ubijedite ih da promijene mišljenje. I ovdje nije riječ o politici, jer je u Botunu na posljednjim izborima pobijedio PES a ne ZBCG, ovdje se radi o životima ljudima i budućnosti ovog područja, i tu se brišu sve političke razlike i pripadnosti. Čim prije to shvatite, prije ćete kroz novu studiju odrediti drugu lokaciju za kolektor na teritoriji opštine Podgorica", rekao je Knežević.