Izvor: Evropa sad

Umjesto da ponudi rješenje i iznese argumente, Milan Knežević pokušava da manipuliše i izvrtanjem teza skrene fokus sa činjenice da nema apsolutno nikakav osnov za ono što iznosi u javnost, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad.

Poručuju da ohrabruju Kneževića da što prije podnese krivične prijave SDT-u protiv svih za koje smatra da su formirali organizovanu kriminalnu grupu povodom izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, uključujući sve stručnjake, nadležne donosioce odluka, pa do kreditora.

“Dakle, jasno je da struka i nadležne institucije koji su obezbijedili jedinu moguću lokaciju nemaju problem sa izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ali očigledno da Knežević ima sa svima njima. Stoga, pozivamo Knežević da ubijedi struku da griješi, pogotovo ako je postao i stručnjak za otpadne vode.U međuvremenu, pošto je konstituent vlasti u glavnom gradu, umjesto prijetnji da će izaći iz iste, pozivamo ga da preuzme odgovornost za potencijalni kolaps finansija i za sve posledice koje to nosi sa sobom”, kažu iz PES-a.

Bilo bi, dodaju, i korektno da mještane sela Botuna Knežević ne konftontira sa bilo kim, jer apsolutno nikome nije namjera da se njima nanosi šteta bilo koje vrste, niti pravi katastrofa razmjere “Černobilj” na štaon besmisleno upozorava.

“Voda rijeke Morače nizvodno od postojećeg postrojenja je zagađena čije negativne posledice osjećaju mještani Botuna kao i ostalih naselja nizvodno u odnosu na postrojenje, što neće biti slučaj nakon izgradnje novog postrojenja”, saopštili su.