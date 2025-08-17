Kiša koja je danas pala ugasila je sve aktivne požare na teritoriji Podgorice, kazao je Boban Anđušić iz Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada.

Izvor: MONDO

On je za Dnevnik Televizije Crne Gore rekao da u selu Milunovići imaju požar koji je u tinjajućoj fazi.

„Taj požar se ne širi, ali se mora pratiti tokom noći“, kazao je Anđušić.

Kako je naveo, u Stijeni peperskoj situacija je pod kontrolom i nema aktivnih požara.

Anđušić je kazao da su ekipe povučene sa terena, ali će obilaziti sve lokacije koje su bile zahvaćene požarom.