Goloruki vatrogasci, bez zaštitnih maski, naočara, rukavica, čizama, odijela za prilaz vatri…danima “čupaju” obronke Podgorice, Danilovgrada, Bijelog Polja i primorja iz vatrenih stihija.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Ovo im je, prema zvaničnim podacima, bar osma požarna sezona tokom koje gotovo da nemaju adekvatnu opremu, kako prenose "Vijesti".

To je još vidljivije tokom aktuelnih požara - oni u majicama kratkih rukava i patikama, bez zaštitne opreme, rame uz rame sa vatrogascima iz Austrije i Švajcarske u punoj spasilačkoj opremi…

“Opremljenost službi zaštite i spasavanja varira od opštine do opštine. Na osnovu statističkih podataka, prosječna starost lične zaštitne opreme je 8,5 godina. Lična zaštitna oprema koju posjeduju službe zaštite i spasavanja dotrajala je u većini opština na sjeveru Crne Gore”, stoji u Izvještaju o stanju sistema zaštite i spasavanja u Crnoj Gori u 2024. godini, koji je Vlada objavila u martu ove godine.

Prema slovu zakona, sektor zaštite i spasavanja treba da se finansira iz budžeta Crne Gore, ali i kasa lokalnih samouprava, državnog fonda (evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora), međunarodne pomoći, sredstava privrednih društava, drugih pravnih lica i preduzetnika, kako prenose "Vijesti".

Iz Vlade i nadležnih resora, unutrašnjih poslova i finansija, danima ne odgovaraju na pitanja “Vijesti” u vezi sa planovima za narednu požarnu sezonu - kako će opremiti vatrogasce, ali i da li namjeravaju da u budžetu za 2026. predvide novac za obnovu mehanizacije, vazduhoplova...

I pored zakonske obaveze države i opština, crnogorski vatrogasci su i ovogodišnje stihije dočekali bez osnovne opreme, pa telekomunikacione kompanije posljednjih dana pozivaju građane da doniraju, kako prenose "Vijesti".

Po nalogu Ministarstva finansija, Crnogorska komercijalna banka juče je otvorila transakcioni račun u nacionalnom platnom prometu i transakcioni račun u međunarodnom platnom prometu, za potrebu uplaćivanja sredstava “Pomoć za sanaciju posljedica požara”.

“Naši vatrogasci nijesu opremljeni kako valja. Veliko srce, ali goloruki. Nekima su prije neko veče porodice donosile jakne, čizme… I mi smo iznosili što smo imali”, ispričali su reporterima “Vijesti” mještani Kuča i Pipera juče.

I sagovornici iz sektora zaštite i spasavanja nezadovoljni su odnosom države i opština prema vatrogascima.

Objašnjavaju da u Crnoj Gori tek tri službe, iz Nikšića, Bara i Kotora, uglavnom imaju sve što im treba od lične opreme, kako prenose "Vijesti".

“Liše njih, nijedna služba nema ništa. A sve to naravno najviše zavisi od glave kuće - od gradonačelnika. U Podgorici su angažovane kolege iz cijele države, a gase bez jakne, maske i rukavica gasi. Treba neko da se zapita čija bi odgovornost bila povreda ili nešto gore”, kaže izvor redakcije.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, kojeg su reporteri “Vijesti” juče zatekli na Kučkim koritima u obilasku terena obećava da će stanje popraviti i naglašava da je Glavni grad preduzeo određene korake u tom pravcu.

“Glavni grad je već raspisao javni poziv za nabavku specijalnog vozila. Vrijednost tendera je 1.100.000 eura. Takođe, u toku je priprema tehničkih specifikacija za nabavku dva nova vatrogasna vozila, od kojih se jedno koristi za gašenje požara na nepristupačnim mjestima. Uz to, 150.000 eura je namijenjeno za nabavku najsavremenije opreme za vatrogasce, kao i za nabavku novih radio veza. Generalno, vatrogasna služba uvijek može biti bolje opremljena. Trudimo se da povećamo kapacitete. Treba imati na umu to da ne postoji optimalni način da možete opremiti vatrogasnu ili bilo koju drugu službu tako da vas zaštite od ovakvih vrsta požara”, istakao je Mujović.

Prema podacima iz izvještaja MUP-a za 2024. godinu, u opštinskim službama za zaštitu i spasavanje ima ukupno 246 vozila, od čega je 145 vatrogasno-spasilačkih vozila ispravno i u punom kapacitetu, kako prenose "Vijesti".

“Ostalih, tehnički ispravnih vozila je 64. Ukupno je neispravno 37 vozila”, navodi se u izveštaju za prošlu godinu.

Za crnogorskim spasiocima i vojnicima je još jedan naporan dan, šesti tokom kojeg se bore sa plamenom.

Najkritičnije tačke su i juče bile u okolini Podgorice i Danilovgrada, a gorjelo je i u Nikšiću, Šavniku, Bijelom Polju i Pljevljima.

Pomoć iz vazduha pored vazduhoplova MUP-a i Vojske Crne Gore i juče su pružali međunardoni partneri: Srbija, BIH, Mađarska, Italija, Češka. Podršku na kopnu, u rejonima piperskih sela Seoca i Gornje Mrke crnogorskim vatrogascima pružalo je 50 spasilaca iz Austrije i 19 iz Švajcarske.

Uz vatrogasce su i mještani. Fotoreporter “Vijesti” juče snimio trenutak u kojem su mještani Kučkih korita bili prava podrška sa kopna posadi helikoptera VCG, dodajući im kesu s hranom.

Jedan od članova porodice Milić koja živi u Kučkim koritima kazao je da više stotina ljudi danima gasi požare u ovom području.

Rekao je da se vatra smirila u četvrtak, samo da bi ponovo počelo da se rasplamsava u petak ujutro.

Mještanin Darko Rašović rekao je “Vijestima” da danju gase požar, a noću dežuraju.

“Stanje je manje-više bolje, ali u mjestu koje mi zovemo Crna rupa je jako loše - tamo je najkritičnije… Struje nije bilo juče na par sati, došla je oko sedam uveče”, rekao je on, kako prenose "Vijesti".