U Podgorici i jutros gase vatru u naseljima Kuči, Piperi, Smokovcu, Kakaricja gora, Vrbica, Fundina i Bezjovo, dok su na primorju aktivne intervencije bile u Čanju i Buljarici.

Izvor: MONDO

Najkritičnije tačke juče su bile Budva i Bar (Buljarica i Čanj), a vatra gori i na više lokacija u Podgorici (Kuči, Kakaricka gora, Piperi, Smokovac), kao i u Nikšiću i Šavniku.

Pomoć u opremi i iz vazduha stiže iz regiona i Evropske unije (EU) - u Crnoj Gori angažovani su hrvatski i italijanski “kanaderi”, Srbija je poslala helikopter “kamov”, a najavljena je pomoć iz Češke, Mađarske…

Vlada je još prije dva dana aktivirala pozive za međurnarodnu pomoć - Mehanizam EU za civilnu zaštitu i bilateralnu saradnju, NATO Euroatlantski koordinacioni centar za odgovor na katastrofe (EADRCC), ali i kroz bilateralnu saradnju…

“Većina požara koji su proteklih dana zahvatili više crnogorskih opština sada je u velikoj mjeri pod kontrolom, a aktivna žarišta drže se pod nadzorom. Zahvaljujući angažovanju domaćih i međunarodnih snaga, dio požara je juče potpuno ugašen”, saopšteno je sinoć iz MUP-a.

Naglasili su da su u Podgorici ključnu ulogu imali vazduhoplovi Vojske Crne Gore i helikopter Ka-32 iz Srbije, angažovan na osnovu bilateralnog sporazuma.

“Sa kopna su djelovali pripadnici Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada, uz podršku ekipa iz drugih crnogorskih opština, Direktorata za zaštitu i spašavanje, Vojske Crne Gore i robotičkog sistema”, navodi se u saopštenju.

Na crnogorskom primorju, kanaderi iz Hrvatske i Italije, angažovani preko Mehanizma civilne zaštite EU, izbacili su oko 300 tona vode na požarišta u Čanju i Buljarici, čime je vatra stavljena pod kontrolu. Nakon završetka zadatka, letjelice su se vratile u matične baze, a dalji angažman će zavisiti od situacije na terenu.

“Požari su i dalje aktivni u Danilovgradu, Bijelom Polju i Šavniku, ali se drže pod kontrolom. U Nikšiću, na lokalitetima Presjeka – Sjenokosi i Zakraj – Krnovo, tokom dana su djelovali vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova”, ističe se u MUP-u.

Helikopter iz Srbije nastaviće sa angažmanom i danas, a očekuje se dolazak vatrogasaca-spasilaca iz Austrije i helikoptera iz Mađarske, što će dodatno ojačati akcije gašenja i praćenja opožarenih područja.

Nadležni pozivaju građane da svaku pojavu vatre prijave na brojeve 112 ili 123, a sumnje na namjerno izazivanje požara ili neodgovorno ponašanje na 112 ili 122. Podsjeća se da je strogo zabranjeno paljenje vatre i korišćenje pirotehničkih sredstava, naročito u uslovima povećane opasnosti.

Ministar odbrane Dragan Krapović kazao je da su se Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore suočili sa teškim gubitkom.

Do nesreće u kojoj je jedan vojnik poginuo, a drugi teško povrijeđen, kazao je ministar, došlo je usljed smanjene vidljivosti koju je prouzrokovao gust dim.

“Tokom izvršavanja dužnosti, a u akciji gašenja požara u rejonu Kuča, smrtno je stradao naš pripadnik, mlađi vodnik Dejan Božović iz Danilovgrada. U istoj nesreći vodnik Marko Iković zadobio je teške tjelesne povrede, ali je njegovo stanje zasada stabilno, iako se nalazi pred izazovom, na operaciji je karlične kosti, ima nagnječenje pluća. Mlađi vodnik Božović bio je pripadnik 1. pješadijskog bataljona, oženjen i otac četvoro djece. U službi u Vojsci je bio od 2006. godine, a vršio je dužnost nišandžije na minobacaču 120 mm”, rekao je Krapović, poručivši da će ime i djelo Božovića biti trajno upisano u istoriju Vojske Crne Gore i u sjećanju države.

“Želim da izrazim najdublje saučešće porodici Božović i uputim riječi podrške i solidarnosti njegovim kolegama. Ujedno, želim brz oporavak vodniku Ikoviću”, kazao je Krapović.

“Usred vatrene stihije koja je zadesila Crnu Goru - ogromnu zahvalnost dugujemo pripadnicima službi spasavanja. Njihov trud i zalaganje su visoko cijenjeni i kao takvi će biti i nagrađeni”, poručio je nakon sjednice Koordinacionog tima za zaštitu i spasavanje premijer Spajić.

Spajić je zahvalio i na doprinosu koji daje Vojska Crne Gore.

“Vojska takođe daje maksimalan doprinos na terenu i nažalost u ovoj plemenitoj borbi za druge, život je izgubio njihov pripadnik, vojnik Dejan Božović”, kazao je premijer te u svoje i u ime Vlade Crne Gore izrazio najdublje saučešće porodici stradalog vojnika.

“Predložićemo Savjetu za odbranu i bezbjednost da vojnik Božović bude posthumno odlikovan”, poručio je predsjednik Vlade.

On je kazao da će Vlada sačiniti registar štete i nakon dobijanja zvaničnih procjena pomoći građnima čija je imovina stradala u požarima.

Premijer je kazao da su nadležni organi zaduženi da ispitaju uzroke ovih požara te će tamo gdje se ispostavi da je u pitanju ljudski faktor - zahtijevati da počinioci budu najstrože kažnjeni.

“Otići ćemo i korak dalje i izmjenom regulative i kaznenih odredbi poslati poruku da za ova djela u Crnoj Gori ne smije biti ni najmanje tolerancije, a da će piromani imati drakonske zatvorske kazne”, kazao je premijer.