Najugroženije lokacije, što se tiče požara, trenutno su Piperi i Kučka korita, saopšteno je na konferenciji za novinare Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Načelnik Direkcije za civilnu zaštitu i smanjenje rizika od katastrofa u Direktoratu za zaštitu i spašavanje, Ljuban Tmušić, rekao je da se u Crnoj Gori dešavaju "podzemni požari".

"Požari se sami aktiviraju kako dan odmiče i temperature se povećanju. Jedan ili dva nova požara smo imali juče", rekao je Tmušić.

On je naveo da je na teritoriji Podgorice angažovano 13 vozila i 56 vatrogasaca i pripadnika Vojske Crne Gore (VCG).

"Na teritoriji Nikšića angažovana su tri vozila i 15 vatrogasaca, u Danilovgradu je angažovano jedno vozilo i četiri vatrogasca", kazao je Tmušić.

Prema njegovim riječima, u Bijelom Polju angažovana su tri vatrogasca sa jednom vozilom.

"Avion Direktorata angažovan je u Nikšiću na lokaciji Petrovići. Tim VCG angažovan je na području Kuča", reko je Tmušić.

On je naveo da je oko 575 tona vode ispušteno u petak.

Tmušić je kazao da je bitno što nema neevakuisanih osoba i što nije bilo novoopožarenih objekata.

Odgovarajući na pitanje novinara, Tmušić je rekao da su najugroženije lokacije trenutno Piperi i Kučka korita.

Načelnik Direkcije za logistiku i tehničku podršku i vođa austrijskog vatrogasnog tima, Robert Gruber, kazao je da je situacija kritična i da se brzo se razvija.

"Vršili smo dnevne procjene kroz sastanke, situacija jeste kritična, teška je ali smatram da se misija odvija dobrim putem i da se približava završetku", poručio je Gruber.

"Tu smo da pružimo podršku Crnoj Gori, a sjutra će možda Austriji biti potrebna pomoć", kazao je Gruber.

On je naveo da su dobili danas prognozu za požare i da postoji visoki rizik od požara u regionu.

Gruber je poručio da je zbog toga značajna bliska saradnja između vatrogasnih službi.