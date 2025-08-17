Crna Gora već osmi dan gori, a najteže situacijua jutros je bila u Kučima, Piperima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Načelnik Operativno komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje Zlatko Mićanović kazao je da situacija sa požarima na teritoriji Crne Gore danas povoljnija nego juče. Sinoć su se požari ponovo aktivirali u piperskim selima Seoca i Stijena, ali prema riječima Radomira Šćepanovića iz Direktorata za zaštitu i spašavanje, situacija je jutros pod kontrolom i nema ugroženih kuća. Sve ekipe vatrogasaca, kojima pomaže Vojska i međunarodne snage su na terenu. Požari su aktivni u Nikšiću i Bijelom Polju.

Mještane Kučkih korita obradovala je kiša. Nadaju se da će jak pljusak potrajati i ugasiti vatru na području zahvaćenom požarom. I u Piperima kiša gasi požare.

Ozbiljnim radom i danonoćnim angažovanjem mehaničara MUP-a, a nakon što smo uz mnogo napora obezbijedili preduslove, našim snagama koje se bore sa vatrom iz vazduha od jutros se pridružio i helikopter Bell 212, saopštio je na X mreži ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Načelnik Operativno komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje Zlatko Mićanović kazao je da situacija sa požarima na teritoriji Crne Gore danas povoljnija nego juče.

Mićanović je na današnjoj konferenciji za novirae rekao da su trenutno aktivni šumski požari na više lokacija u Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Šavniku i Bijelom Polju.

“Najviše snaga vatrogasnih jedinica angažovano je u Podgorici, gdje se osim vatrogasaca i službe zaštite Podgorici na ispomići se nalazi deset vozila i jedan patrolni džip i 37 vatrogasaca iz više opština”, rekao je Mićanović, prenosi MINA.

On je rekao da je aktivan požar u Stijeni Piperskoj i da su tu koncentrisane velike kopnene snage vatrogasnih jedinica.

Mićanović je rekao da nema ugroženih objekata jer je situacija povoljnija jer nema jakog vjetra.

On je kazao da su u Nikšiću angažovana tri vozila i 15 vatrogasaca.

Mićanović je naveo da je u Danilovgradu aktivan požar na Topolovu i da su tamo angažovana dva vozila i četiri vatrogasca.

“U Šavniku na Lojaniku je aktivan požar, riječ je nepristupačnom terenu, a u Bijelom Polju na lokacija Žuber požar je pod kontrolom”, rekao je Mićanović.

On je kazao da će crnogorski air traktor biti angažovan na gašenju požara u Piperima, a helikopter MUP-a u Kučkim koritima.

Milan Radović iz Direktorata istakao je da su vatrogasci i spasioci danonoćno na terenu, uz pomoć kolega iz drugih gradova i inostranstva. U gašenju učestvuju letjelice iz Češke, BiH i Srbije, tri vazduhoplova MUP-a i dva vojna helikoptera.

Potpredsjednik Skupštine Glavnog grada, Dragutin Vučinić, naveo je da se na Kopilju i Stijeni bore domaće ekipe, volonteri i međunarodni timovi, kao i češki helikopter. Apelovao je da je neophodna dodatna pomoć.