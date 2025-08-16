Najkritičnije je u Podgorici, ali situacija je pod kontrolom. Požari su aktivni i u Danilovgradu, Nikšiću, Bijelom Polju.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

"Požari su aktivni od Dinoše, preko Kuča, tu su Gornje i Donje Mrke. U prijepodnevnim satima imali smo požare visokog intenziteta, ali situacija je pod kontrolom. Nema ugroženih objekata, ekipe su na terenu, dežuraće cijele noći, i u slučaju eksalacije odmah će reagovati", rekao je juče za TVCG Radomir Šćepanović iz Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a.

Kako je kazao, gori Dajbabska gora ali brzom reakcijom vatrogasaca i pomoći helikoptera iz Srbije i BiH stavljen je pod kontrolu.

"Pored Glavnog grada imamo dva ozbiljnija požara i u drugim opštinama. Opština Danilovgrad, rejon Studeno, nema ugroženih objekata. Eskaliralo je u Nikšiću, u rejonu Petrovića i Banjana, tu nas čeka reakcija iz vazduha da pomognemo kolegama na terenu", rekao je Šćepanović, kako prenosi RTCG.

Vršilac dužnosti komandira podgoričke Službe zaštite i spašavanja Nikola Bojanovič kazao je da situaciju u Piperima i na Kučkim koritima drže pod kontrolom, te da se stanje stabilizuje. Vatra se približila kućama, a na mještane je apelovano da stoku izvedu iz štala koje su ugrožene.

U pomoć Crnoj Gori juče je pristigao švajcarski tim za gašenje požara – 26 vatrogasaca sa četiri specijalizovana vozila, saopšteno je iz MUP-a. Pomagao je i helikopter iz Češke.