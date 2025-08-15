Trenutno su aktivni požari u Piperima - Gornje Mrke, Radeća i Seoca, gdje su pored domaćih vatrogasaca i crnogorskih vojnika aktivni i spasioci iz Austrije i Švajcarske.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Požar bukti u rejonu piperskog zaseoka Seoca, gdje će uskoro stići i pomoć italijanskog kanadera, rečeno je "Vijestima" nezvanično u Direktoratu za zaštitu i spasavanje Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Precizirano je da na tom lokalitetu, uz crnogorske vatrogasce pomoć iz vazduha pruža helikopter iz Mađarske, ali da je procjena bila da je neophodna i pomoć kanadera.

Pogledajte 00:15 Italijanski avion gasi požar u Piperima Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Pogledajte 00:06 Italijanski avion gasi požar u Piperima Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Požar na Dajbabskoj gori potpuno je ugašen, rečeno je "Vijestima" iz Direktorata zaštite i spašavanja, a pomoć iz vazduha vatrogascima bio je helikopter Srbije.

Trenutno su aktivni požari u Piperima - Gornje Mrke, Radeća i Seoca, gdje su pored domaćih vatrogasaca i crnogorskih vojnika aktivni i spasioci iz Austrije i Švajcarske.

Prema informacijama Vijesti iz Direktorata, pomoć iz vazduha u Piperima pruža mađarski helikopter, a uskoro bi trebalo da mu se pridruži kanader iz Italije, dok je helikopter iz BiH bio aktivan jutros iznad Dinoše, nakon čega je nastavio da pomaže u Piperima. Vazduhoplov Republike Češke pomaže vatrogascima iz Danilovgrada na požaru u lokalitetu Topolovo, a Donje Uble i Kučka korita, prema istim informacijama, gasi domaća flota - dva vojna helikoptera i avion MUP-a Crne Gore.

Vršilac dužnosti (v.d.) Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Nikola Bojanović kazao je "Vijestima" da je u Podgorici lokalizovan požar na Dajbabskoj gori.

Rekao je i da stanje u Piperima nije na zadovoljavajućem nivou.

Požar u Dajbabama gasi i helikopter iz Srbije, koji je za kratko vrijeme ispustio vodu osam puta, nakon čega je požar lokalizovan.